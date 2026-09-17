Νάξος: Ανήλικη έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Αθήνα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας μία 16χρονη κοπέλα, η οποία έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και τη μεταφορά της ανήλικης στην πρωτεύουσα για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα, χωρίς να έχει τις αισθήσεις της, αρχικά στο Νοσοκομείο Νάξου, και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το περιστατικό στη Νάξο

Το βράδυ της Τετάρτης, συγκεκριμένα στις 16 Σεπτεμβρίου, η τοπική κοινωνία της Νάξου συγκλονίστηκε από την είδηση της πτώσης της 16χρονης από την ταράτσα της οικίας της. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο αφότου η ανήλικη είχε επιστρέψει στο σπίτι της, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση της κοπέλας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τα αίτια και τις λεπτομέρειες του συμβάντος που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η κρίσιμη κατάσταση της υγείας της

Αμέσως μετά την πτώση, η 16χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Νάξου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν την κρισιμότητα της κατάστασής της, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω νοσηλεία σε εξειδικευμένη μονάδα.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η ανήλικη νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της υγείας της, καθώς η κατάστασή της χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη.

Η αεροδιακομιδή στην πρωτεύουσα

Η μεταφορά της 16χρονης από τη Νάξο στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασής της. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή πρόσβασή της σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες στο νησί.

Η αεροδιακομιδή αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά, όταν απαιτείται άμεση και εξειδικευμένη ιατρική παρέμβαση. Η έγκαιρη μεταφορά της στην Αθήνα ήταν καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυματισμών της.

Οι αδιευκρίνιστες συνθήκες του συμβάντος

Ένα από τα βασικά σημεία που παραμένουν υπό διερεύνηση είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 16χρονη έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της. Η πηγή αναφέρει ρητά ότι το περιστατικό συνέβη «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες», υπογραμμίζοντας την έλλειψη σαφών στοιχείων σχετικά με το τι προηγήθηκε της πτώσης.

Το γεγονός ότι η πτώση συνέβη «λίγο αφότου επέστρεψε στο σπίτι του» αποτελεί μία από τις ελάχιστες χρονικές ενδείξεις που έχουν δοθεί. Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις για τα αίτια, αλλά τοποθετεί χρονικά το συμβάν σε σχέση με την επιστροφή της ανήλικης στην οικία της. Η διερεύνηση των συνθηκών συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki