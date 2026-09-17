Γιορτή σε ιταλικό χωριό για τη γέννηση ενός παιδιού έπειτα από δέκα χρόνια

Ο ερχομός του μικρού Λίμπερο Λουιτζίνο στο Μοντεμίτρο του Μολίζε, ένα χωριό στην κεντρική Ιταλία, σκόρπισε χαρά και πανηγυρισμούς στους κατοίκους του. Η γέννησή του αποτέλεσε αφορμή για γιορτή, καθώς ήταν η πρώτη στον οικισμό έπειτα από περίπου δέκα χρόνια. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται σε σύμβολο ελπίδας και προσπάθειας απέναντι στη δημογραφική συρρίκνωση που πλήττει την ιταλική ύπαιθρο.

Η γιορτή στο Μοντεμίτρο

Όταν ο μικρός Λίμπερο Λουιτζίνο ήρθε στον κόσμο, ένα ολόκληρο χωριό γιόρτασε με ενθουσιασμό. Στο Μοντεμίτρο, ένα μικρό χωριό περίπου 270 κατοίκων, δεν είχαν ακουστεί παιδικές φωνούλες για περίπου δέκα χρόνια. Συγκεκριμένα, η τελευταία γέννηση στον οικισμό είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2015, και έκτοτε κανένα νεογέννητο δεν είχε προστεθεί στο δημοτολόγιο.

Την ημέρα της γέννησης του, μαζί με το πρώτο του κλάμα, οι καμπάνες του ναού της Αγίας Λουκίας ήχησαν γιορτινά, σκορπίζοντας χαρά στους 278 κατοίκους του μικρού χωριού. Οι κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν αυτό το σημαντικό γεγονός, που εκτός από χαρά, έφερε και ελπίδα πως το Μοντεμίτρο, σκαρφαλωμένο σε ένα λόφο με θέα την κοιλάδα του Τρίνιο, μπορεί να δώσει το δικό του αγώνα στη δημογραφική συρρίκνωση της ιταλικής υπαίθρου.

Η βαθιά δημογραφική κρίση στην Ιταλία

Η γέννηση του Λίμπερο Λουιτζίνο έρχεται σε μια περίοδο που η Ιταλία αντιμετωπίζει μια βαθιά δημογραφική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και ραγδαία γήρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ISTAT), ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα το 2025 ήταν 1,14, σημειώνοντας μείωση από το 1,18 που ήταν το 2024.

Την περασμένη χρονιά, οι γεννήσεις στην Ιταλία μειώθηκαν κατά 15.000, ποσοστό που αντιστοιχεί σε -3,9% σε σύγκριση με το 2024. Η κεντρική Ιταλία, όπου βρίσκεται και το Μοντεμίτρο, καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων, με 1,07 παιδιά ανά γυναίκα. Στην περιφέρεια του Μολίζε, όπου ανήκει το χωριό, οι αριθμοί είναι ακόμα πιο ανησυχητικοί, καθώς αναλογούν 1,02 παιδιά ανά γυναίκα. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι γεννήσεις στο Μολίζε μειώθηκαν κατά 5,6%, ενώ η μέση ηλικία για την απόκτηση του πρώτου παιδιού έχει αυξηθεί στα 33,1 έτη. Η μετακίνηση των νέων σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα προς αναζήτηση εργασίας θεωρείται μία από τις βασικές αιτίες αυτής της δημογραφικής συρρίκνωσης.

Η ιδιαίτερη ταυτότητα του Μοντεμίτρο

Η είδηση για τον ερχομό του μικρού Λίμπερο Λουιτζίνο είχε ιδιαίτερη σημασία για το χωριό, το οποίο είναι γνωστό ως μία από τις ελάχιστες γλωσσικές νησίδες της κροατικής μειονότητας στην Ιταλία. Οι ντόπιοι κάτοικοι του Μοντεμίτρο μιλούν τη Σλαβομολιζάνο, μια αρχαία διάλεκτο που οι ίδιοι ονομάζουν «na-našo».

Αυτή η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο στη σημασία της γέννησης του παιδιού, καθώς συμβολίζει τη συνέχεια και την ανθεκτικότητα μιας κοινότητας που προσπαθεί να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά της ενάντια στις δημογραφικές προκλήσεις.

Η ιστορία των γονιών και η αγάπη για τον τόπο

Η ιστορία του Λίμπερο Λουιτζίνο συνδέεται άμεσα με την ιστορία των γονιών του και την αγάπη τους για το Μοντεμίτρο. Η μητέρα του, Εμανουέλα Πασούλο, έχει καταγωγή από το χωριό από την πλευρά του πατέρα της, του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Λουιτζίνο Πασούλο.

Ο πατέρας της Εμανουέλας φρόντιζε να πηγαίνει την ίδια και τον αδελφό της στο χωριό κάθε καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα. Παρόλο που το Μοντεμίτρο ήταν μικροσκοπικό, στα μάτια των παιδιών φάνταζε ως ένας παράδεισος. Εκεί μπορούσαν να τρέξουν, να παίξουν ελεύθερα χωρίς περιορισμούς και γνώριζαν σχεδόν όλους τους κατοίκους. Η Εμανουέλα θυμάται τα παιδικά της χρόνια στο χωριό με αγάπη, κάτι που πιθανώς συνέβαλε στην απόφασή της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια εκεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta