Σχεδόν τυφλός, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα: Οδήγησε 241 χλμ. στην εθνική οδό ακολουθώντας τα φώτα φορτηγού

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Αγγλία, όταν ένας 50χρονος άνδρας οδήγησε για περίπου 241 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή του. Η επικίνδυνη διαδρομή του Anthony Hall, από το Χάντερσφιλντ, έληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν στον M6, κοντά στο Κάρλαϊλ.

Η επικίνδυνη διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο

Οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στον αυτοκινητόδρομο M6, στην περιοχή κοντά στο Κάρλαϊλ, παρατήρησαν ένα όχημα τύπου Opel Meriva να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Το αυτοκίνητο άλλαζε συνεχώς λωρίδες, δημιουργώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν εκείνη την ώρα στον δρόμο.

Η ασυνήθιστη και ασταθής πορεία του οχήματος κίνησε τις υποψίες των αρχών, οι οποίες αποφάσισαν να το σταματήσουν για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αποκαλύφθηκε μια σειρά από παραβάσεις και σοβαρές συνθήκες που καθιστούσαν την οδήγηση του συγκεκριμένου ατόμου εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι συνθήκες κάτω από το τιμόνι

Ο οδηγός, Anthony Hall, βρέθηκε να είναι μεθυσμένος, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Επιπλέον, δεν διέθετε άδεια οδήγησης, καθώς δεν είχε αποκτήσει ποτέ δίπλωμα, ούτε και ασφάλιση για το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Το όχημα ανήκε στη σύντροφό του και ο ίδιος το είχε πάρει χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης ήταν ότι ο Hall είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή του περίπου δύο χρόνια πριν από το περιστατικό. Παρόλα αυτά, είχε καταναλώσει τέσσερα μπουκάλια κρασί μαζί με τη σύντροφό του πριν ξεκινήσει τη διαδρομή του, με προορισμό τη Σκωτία.

Πώς κατάφερε να οδηγήσει 241 χιλιόμετρα

Ο 50χρονος εξήγησε στις αρχές τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση, παρά τη σοβαρή απώλεια της όρασής του. Όπως ανέφερε, μπορούσε ακόμη να διακρίνει αμυδρά τα φώτα των οχημάτων.

Για να προσανατολιστεί και να διατηρήσει μια πορεία, προσπάθησε να ακολουθεί τα πίσω φώτα ενός μεγάλου φορτηγού που κινούνταν μπροστά του. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δυσκολευόταν να κρατήσει σταθερή πορεία, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την επικίνδυνη οδήγηση που παρατήρησαν οι αστυνομικοί, με το αυτοκίνητο να κινείται από τη μία λωρίδα στην άλλη και να φτάνει ακόμη και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Στάση για ανεφοδιασμό και προσωπικά προβλήματα

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, ο Anthony Hall έκανε στάση σε ένα πρατήριο καυσίμων προκειμένου να ανεφοδιάσει το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, το προσωπικό του πρατηρίου τον βοήθησε να ολοκληρώσει τον ανεφοδιασμό.

Ωστόσο, το προσωπικό δεν ανέφερε στις αρχές την κατάστασή του ή το γεγονός ότι ο Hall φαινόταν να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όρασης. Ο ίδιος δήλωσε ότι αποφάσισε να οδηγήσει μέχρι τη Σκωτία προκειμένου να ξεφύγει από προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, όπως ζητήματα στη σχέση του και οικονομικές δυσκολίες.

Η δικαστική απόφαση

Ο Anthony Hall παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου όλες τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν. Συγκεκριμένα, ομολόγησε ότι οδήγησε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς ασφάλιση για το όχημα. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε πάρει το αυτοκίνητο της συντρόφου του χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεσή της.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 36 εβδομάδων, η οποία ωστόσο αναστέλλεται για 18 μήνες. Επιπρόσθετα, του επιβλήθηκε η υποχρέωση να παραμείνει νηφάλιος για διάστημα 90 ημερών και να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Η υπόθεση αυτή προκάλεσε εντύπωση λόγω του συνδυασμού των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθηκών υπό τις οποίες οδήγησε ο κατηγορούμενος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta