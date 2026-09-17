Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων αναμένεται να αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για την τελική έκβαση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος επισημαίνει ότι οι προκρίσεις, οι αποκλεισμοί και τα «απόνερά» τους έχουν ήδη αλλάξει τα δεδομένα και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την κούρσα του τίτλου.

Οι αρχικές ισορροπίες στο πρωτάθλημα

Στην αρχή της φετινής σεζόν, λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν ότι μετά από μόλις τέσσερις αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός θα εμφανιζόταν έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο, μάλιστα ως φαβορί. Αυτό φάνταζε απίθανο, όχι μόνο επειδή η ομάδα είχε πραγματοποιήσει μέτριες, έως κακές, εμφανίσεις στα προκριματικά του Conference League, με τον Τζέικουμπ Νίστρουπ να δείχνει αρχικά εκτός κλίματος, αλλά και γιατί οι βασικοί ανταγωνιστές του φάνταζαν πιο μπροστά.

Η εν ενεργεία πρωταθλήτρια ΑΕΚ θεωρούνταν το πιο δεμένο σύνολο στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Ολυμπιακός είχε πρόσφατα στηρίξει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με σαφή στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, βρισκόταν σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, καθώς ολόκληρος ο οργανισμός του είχε «σοκαριστεί» από την ξαφνική μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.

Η επίδραση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά μέχρι σήμερα, πέρα από τις εμφανίσεις των ομάδων στο πρωτάθλημα. Ο βασικός παράγοντας που μεσολάβησε και διαφοροποίησε την κατάσταση είναι η Ευρώπη. Οι προκρίσεις, οι αποκλεισμοί και οι συνέπειές τους στις ομάδες έχουν διαμορφώσει ένα νέο τοπίο στην ελληνική λίγκα.

Η ΑΕΚ στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πιέσεων

Η ομάδα που έχει επηρεαστεί περισσότερο από κάθε άλλη από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις είναι αναμφισβήτητα η ΑΕΚ. Η «Ένωση» έχει ήδη απωλέσει τέσσερις πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα, σε αναμετρήσεις απέναντι στην Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτά τα παιχνίδια διεξήχθησαν αμέσως μετά τους αγώνες της για το Champions League, συγκεκριμένα μετά τα ματς με τη Λέφσκι και τη ΛΑΣΚ, αντίστοιχα.

Τις τελευταίες ημέρες, η συζήτηση επικεντρώνεται στο κατά πόσο η παρουσία της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League θα συνεχίσει να επηρεάζει την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για τον κίνδυνο απώλειας και άλλων βαθμών μετά τα ευρωπαϊκά ραντεβού της στα «αστέρια».

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ και οι προκλήσεις

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ μετά τους ευρωπαϊκούς της αγώνες περιλαμβάνει μια σειρά από απαιτητικές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, μετά τον αγώνα με τη Σαχτάρ ακολουθεί ο Ατρόμητος εκτός έδρας, μετά τη Μάντσεστερ Σίτι ο Παναιτωλικός εντός, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Λεβαδειακός εντός, μετά την Κόμο ο ΠΑΟΚ εντός, μετά τη Γαλατασαράι ο Βόλος εντός, μετά τη Ρόμα ο Παναιτωλικός εκτός και τέλος μετά την Ντόρτμουντ ο ΟΦΗ εκτός έδρας.

Αυτή τη στιγμή, στην ΑΕΚ δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με το αν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αναβολής που διαθέτουν. Ειδικότερα, εξετάζεται η πιθανότητα να μην διεξαχθεί το ματς με τον Ατρόμητο, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί ενδιάμεσα από τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία, εναντίον της Σαχτάρ και της Μάντσεστερ Σίτι.

Με τα σημερινά δεδομένα, η «Ένωση» έχει μόλις τρία θεωρητικά βατά παιχνίδια στο γήπεδό της (Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Βόλος) αμέσως μετά από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αντίθετα, τα άλλα τέσσερα παιχνίδια είναι εκτός έδρας, σε Περιστέρι, Αγρίνιο και Ηράκλειο, ενώ υπάρχει και ένα ντέρμπι «δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν απώλειες στα «δύσκολα» ή νίκες στα «εύκολα» παιχνίδια.

Διαφορετική προσέγγιση για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Αν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν επίσης ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι δικές τους περιπτώσεις διαφέρουν από αυτή της ΑΕΚ. Η επίδραση των ευρωπαϊκών τους αγώνων στο πρωτάθλημα εξελίσσεται με διαφορετικό τρόπο για τις δύο ομάδες.

Οι συνθήκες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που τους διαφοροποιούν από την κατάσταση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta