Θάνατος 16χρονης μαθήτριας στην Κοζάνη: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε σχολείο

Βαθιά θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στην Κοζάνη ο θάνατος μιας 16χρονης μαθήτριας, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του σχολικού χώρου. Η ανήλικη βρέθηκε στις τουαλέτες του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μαθήτρια κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 16χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγική είδηση ήρθε στο φως όταν η 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Αμέσως σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Η μαθήτρια βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και δεν είχε σφυγμό όταν εντοπίστηκε.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την ανήλικη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το πλήρωμα του ασθενοφόρου κατέβαλε προσπάθειες για να την κρατήσει στη ζωή. Στο νοσοκομείο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο, παρά τη μάχη που δόθηκε, η 16χρονη δεν τα κατάφερε και πέθανε.

Άμεση κινητοποίηση εντός του σχολείου

Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η κρίσιμη κατάσταση της μαθήτριας, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα. Ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία, κάνοντας «ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό» για να προσφέρουν βοήθεια στην ανήλικη. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και συντονισμένη.

Στο πλαίσιο των ενεργειών διάσωσης, εκπαιδευμένος καθηγητής επιχείρησε άμεσα να εφαρμόσει Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα, σε μια προσπάθεια να επαναφέρουν τη μαθήτρια. Σημειώνεται ότι η 16χρονη βρισκόταν ήδη υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου.

Στήριξη και συλλυπητήρια από το υπουργείο Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εξέπρασε τα ειλικρινή και βαθιά της συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που αγαπούσαν την 16χρονη. Σε δήλωσή της, υπογράμμισε τη σημασία της φροντίδας και της διακριτικότητας σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, τονίζοντας ότι «Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών».

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι το υπουργείο θα παραμείνει στο πλευρό των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Για τον σκοπό αυτό, από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από τις δομές της εκπαίδευσης θα βρίσκονται στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να στηρίξουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες της μαθήτριας, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που βίωσαν το τραγικό συμβάν.

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κοζάνης

Ο θάνατος της 16χρονης μαθήτριας έχει βυθίσει σε ανείπωτη θλίψη την τοπική κοινωνία της Κοζάνης. Η είδηση του τραγικού συμβάντος, που έλαβε χώρα εντός του 1ου Γενικού Λυκείου, έχει προκαλέσει σοκ και έντονο προβληματισμό σε όλους. Η απώλεια της ανήλικης έχει συγκλονίσει τους κατοίκους της πόλης, τους συμμαθητές της, καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Η κοινότητα της Κοζάνης παρακολουθεί με οδύνη τις εξελίξεις, ενώ η παρουσία των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο σχολείο αναμένεται να προσφέρει μια πρώτη βοήθεια στην αντιμετώπιση του πένθους και του σοκ που έχει προκαλέσει το συμβάν σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos