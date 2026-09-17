Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζωνάκη

Νέο μέτωπο ανοίγει στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ξεκινά άμεσα εκτεταμένη οικονομική έρευνα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η έρευνα αποσκοπεί στη διαπίστωση τυχόν τέλεσης του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Εντολή για έλεγχο οικονομικών στοιχείων

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, τα κλιμάκια της Αρχής θα εξετάσουν εξονυχιστικά τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα περιουσιακά στοιχεία και τις οικονομικές συναλλαγές τους. Ο βασικός στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψουν σχετικές ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το πόρισμα θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παράλληλα, προβλέπεται η άμεση δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων. Επίσης, η στοιχειοθέτηση του αδικήματος μπορεί να οδηγήσει σε άσκηση συμπληρωματικών ποινικών διώξεων.

Στο μικροσκόπιο εταιρεία ιατρικών εξοπλισμών

Πέρα από τους προσωπικούς λογαριασμούς των γιατρών, στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αρχής έχει μπει και μία εταιρεία με έδρα την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι. Η εταιρεία αυτή ανήκει σε στενό συγγενικό πρόσωπο των κατηγορουμένων. Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι πρέπει να διερευνηθεί εάν υπήρχε πρόθεση των κατηγορουμένων να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη εταιρεία ως «όχημα» για να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, λειτουργώντας ως αφανείς ιδιοκτήτες.

Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων συσκευών για τον διαχωρισμό βλαστοκυττάρων από το αίμα. Δεν πρόκειται για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αλλά για συσκευές που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες υγείας με θεραπευτικές εφαρμογές, όπως στην αναγεννητική αισθητική (αντιγήρανση, ανάπλαση δέρματος), σε ορθοπεδικά θέματα και στην επούλωση τραυμάτων.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας

Σύμφωνα με έγγραφα, η εταιρεία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 με κεφάλαιο 2.000 ευρώ και μοναδικό εταίρο το στενό συγγενικό πρόσωπο των κατηγορουμένων. Τον Απρίλιο του 2026, το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε, προσθέτοντας τη δυνατότητα διεθνών συναλλαγών. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε εταιρική επωνυμία για το διεθνές εμπόριο: «M… Athens Single Member P.C.».

Στο άρθρο 3 του τροποποιημένου καταστατικού αναφέρεται ότι σκοπός της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, η πώληση ιατρικών προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες κυτταρικής θεραπείας βλαστοκυττάρων με χρήση CD34+. Πρόκειται για μία μέθοδο που χρησιμοποιεί τα ίδια τα βλαστοκύτταρα του οργανισμού για την επιδιόρθωση και αναγέννηση των ιστών, η οποία είναι διαφορετική από την πλασμαφαίρεση.

Τα ανοιχτά μέτωπα της υπόθεσης

Η συγκεκριμένη οικονομική έρευνα αποτελεί την τρίτη εκτεταμένη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση. Έρχεται να προστεθεί στα δύο ήδη ανοιχτά μέτωπα που αφορούν τους προφυλακισμένους γιατρούς.

Τα μέτωπα αυτά περιλαμβάνουν την κύρια ποινική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και την πειθαρχική έρευνα που διενεργείται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διευρύνει το πεδίο των ερευνών γύρω από την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos