Άρχισε η δίκη για τη φονική έκρηξη έξω από τράπεζα στη Θεσσαλονίκη το 2025

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τη φονική έκρηξη που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2025 έξω από κατάστημα τράπεζας. Το περιστατικό, που συνέβη στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος, είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 38χρονης γυναίκας, όταν ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη απροσδόκητα στα χέρια της. Στο εδώλιο κάθισαν τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους.

Η έναρξη της δίκης και το χρονικό της έκρηξης

Η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση της φονικής έκρηξης ξεκίνησε σήμερα, φέρνοντας στο φως τις λεπτομέρειες του περιστατικού που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη. Η έκρηξη έλαβε χώρα τον Μάιο του 2025, έξω από υποκατάστημα τράπεζας, σε κεντρικό σημείο της πόλης, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος. Η 38χρονη γυναίκα που τοποθετούσε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο, έχασε τη ζωή της όταν αυτός εξερράγη απροσδόκητα στα χέρια της.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι κάθισαν στο εδώλιο, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες. Μεταξύ αυτών είναι η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατηγορία που αφορά και τους τρεις. Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο 42χρονος που ανέλαβε την ευθύνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η απολογία του 42χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος βρίσκεται ήδη εντός φυλακής. Ο ίδιος είχε αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, στέλνοντας σχετική δήλωση στις ανακριτικές αρχές. Κατά την απολογία του, παραδέχτηκε ότι εκείνος οργάνωσε τη βομβιστική επίθεση, δηλώνοντας πως το έκανε με σκοπό να αποκτήσει χρήματα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο 42χρονος ενορχήστρωσε την υπόθεση με τη βόμβα μέσα από τη φυλακή. Επίσης, δήλωσε ότι υπήρξε λάθος κατά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, γεγονός που οδήγησε στην τραγική κατάληξη.

Η απολογία του 37χρονου κατηγορούμενου

Ο 37χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να μετέφερε την τσάντα που περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό, υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο του σάκου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σάκος του δόθηκε με εντολή του 42χρονου, χωρίς να έχει επίγνωση της επικινδυνότητάς του. Αυτός ο κατηγορούμενος είναι επίσης το πρόσωπο που μίσθωσε το διαμέρισμα Airbnb στην οδό Ολύμπου Διαμαντή 20, όπου και κατασκευάστηκε η βόμβα.

Οι ισχυρισμοί του 37χρονου εστιάζουν στην άγνοιά του σχετικά με τον εκρηκτικό μηχανισμό, προσπαθώντας να αποσυνδέσει τη δική του εμπλοκή από την πρόθεση για την επίθεση. Η μεταφορά του μηχανισμού από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και η μίσθωση του διαμερίσματος αποτελούν βασικά στοιχεία της κατηγορίας εναντίον του.

Η θέση του 43χρονου με το αποτύπωμα

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ένας 43χρονος, του οποίου το δακτυλικό αποτύπωμα βρέθηκε στη σακούλα που περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Στην απολογία του, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή στην κατασκευή ή την τοποθέτηση της βόμβας.

Ο 43χρονος δήλωσε ότι απλώς φιλοξενούσε την 38χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της, στο σπίτι του στο Δενδροπόταμο. Τόνισε πως τη γνώριζε πολλά χρόνια και η φιλοξενία της στο σπίτι του το προηγούμενο διάστημα ήταν αποτέλεσμα της μακροχρόνιας σχέσης τους, χωρίς να συνδέεται με την εγκληματική ενέργεια.

Οι κατηγορίες και η συνέχεια της διαδικασίας

Και οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κοινή κατηγορία της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, πέραν των επιμέρους πράξεων που τους αποδίδονται. Η δίκη διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και οι απολογίες τους έχουν πλέον ολοκληρωθεί, παρέχοντας στο δικαστήριο τις εκδοχές τους για τα γεγονότα.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση μαρτύρων και την περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων. Η επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου έχει οριστεί για αύριο, Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Reader