Ερρίκος Ντυνάν: Δωρεάν μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το 2026-2027

Για δωδέκατη συνεχή χρονιά, η Επιστημονική Επιτροπή του Ερρίκος Ντυνάν έχει καταρτίσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν και το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο και μοριοδοτούμενο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για ιατρούς και κάθε απασχολούμενο στον τομέα της υγείας να λάβει πολύτιμα εφόδια.

Δωδέκατη χρονιά προσφοράς στην ιατρική εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ερρίκος Ντυνάν συνεχίζεται για δωδέκατη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του προσφορά στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης. Η Επιστημονική Επιτροπή του νοσηλευτικού κέντρου έχει αναλάβει την κατάρτιση και υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία έχει καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση στη χώρα μας.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος στοχεύει στην παροχή ουσιαστικών γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφέροντας πολύτιμα εφόδια όχι μόνο σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και σε κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Η δωρεάν συμμετοχή καθιστά την πρόσβαση στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση εφικτή για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

Θεματικές ενότητες και μοριοδότηση

Το πρόγραμμα για το νέο ακαδημαϊκό έτος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 και η ολοκλήρωσή του αναμένεται στις 30 Ιουνίου του 2027. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα καλυφθούν συνολικά 34 διαφορετικές θεματικές ενότητες, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα γνώσεων και εξειδίκευσης σε κρίσιμους τομείς της ιατρικής επιστήμης και της υγείας.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η μοριοδότησή του από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν συνολικά 68 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD credits). Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από την EACCME – UEMS και την αντίστοιχη έγκριση του Π.Ι.Σ., κάθε ιατρός που παρακολουθεί τα σεμινάρια δικαιούται δύο μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης για την παρακολούθηση καθενός από τα 34 σεμινάρια.

Τρόποι παρακολούθησης και προϋποθέσεις

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εντελώς δωρεάν, γεγονός που αναδεικνύει την προσβασιμότητα και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής στο πρόγραμμα, η οποία διατίθεται για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί να διεξάγονται κάθε Τετάρτη, μια επιλογή που αποσκοπεί στη διευκόλυνση του ετήσιου προγραμματισμού των ενδιαφερομένων, επιτρέποντας τη συστηματική παρακολούθησή τους. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο του νοσηλευτικού κέντρου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και κατάλληλο περιβάλλον μάθησης.

Επιπλέον, για την περίοδο 2026-2027, το πρόγραμμα θα μεταδίδεται και μέσω livestreaming. Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων μέσω chat, επιτρέποντας την ενεργό συμμετοχή των απομακρυσμένων παρακολουθούντων. Με αυτόν τον τρόπο, η παρακολούθηση και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι εφικτή χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία στο νοσηλευτικό κέντρο, διευρύνοντας σημαντικά το κοινό που μπορεί να επωφεληθεί.

Πληροφορίες και επικοινωνία για εγγραφές

Για όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παρακολούθηση των σεμιναρίων ή να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα. Το τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ερρίκος Ντυνάν είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στον αριθμό 210.6972189 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση education@dunant.gr. Το αναλυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027 είναι επίσης διαθέσιμο για ενημέρωση μέσω του συνδέσμου: https://www.dunant.gr/el/news/ekpaideusi/iatriki-ekpaideusi/moriodotoumena-2026-2027/.

Με πληροφορίες από: Topontiki