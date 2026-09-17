Ενισχύεται η ασφάλεια στις φυλακές της χώρας με νέα συστήματα anti-drone

Η ασφάλεια στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας ενισχύεται σημαντικά με την έναρξη εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας, στα οποία περιλαμβάνονται και ειδικά συστήματα anti-drone. Το έργο αυτό, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έχει ως βασικό στόχο τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την αποτροπή της εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών εντός των χώρων κράτησης. Η πλήρης ολοκλήρωσή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ασφάλεια των ελληνικών φυλακών.

Ολοκλήρωση έργου και ανάδοχος

Η διαδικασία εγκατάστασης των νέων συστημάτων ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα της Ελλάδας προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, ακολουθώντας τον προκαθορισμένο σχεδιασμό. Η ολοκλήρωση αυτού του εκτεταμένου έργου αναμένεται να λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, προσφέροντας μια σημαντική αναβάθμιση στις υφιστάμενες υποδομές ασφαλείας των φυλακών.

Οι απαραίτητες διαδικασίες των διαγωνισμών έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς, οδηγώντας στην επιλογή του οριστικού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου. Η Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., γνωστή με την επωνυμία «ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.», έχει αναλάβει την ευθύνη για την προμήθεια και την εγκατάσταση των σύγχρονων αυτών συστημάτων, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Εξασφάλιση χρηματοδότησης

Για την υλοποίηση αυτού του κρίσιμου έργου, εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.703.260 ευρώ. Το σημαντικό αυτό κονδύλι έχει δεσμευτεί αποκλειστικά για την προμήθεια και την εγκατάσταση των Συστημάτων Ασφαλείας, τα οποία θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των σωφρονιστικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έγκριση της χρηματοδότησης προήλθε έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε κατόπιν απόφασης του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλου, και απευθύνθηκε στον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, ο οποίος και ενέκρινε το συγκεκριμένο ποσό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η διάθεση τόσο υψηλών κονδυλίων για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα αποτελεί μια πρωτοφανή ενέργεια. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευση για την αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Νέος εξοπλισμός και αντιμετώπιση απειλών

Ο νέος εξοπλισμός που πρόκειται να εγκατασταθεί στα σωφρονιστικά καταστήματα έχει ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της αποτροπής της εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών. Παράλληλα, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων διαδικασιών ελέγχου, καθιστώντας τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές.

Ειδικότερα, η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θα προμηθευτεί έναν μεγάλο αριθμό συστημάτων anti-drone, τα οποία θα παρασχεθούν απευθείας από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η προμήθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κατά τα οποία μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν τη ρίψη απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών εντός των χώρων των Καταστημάτων Κράτησης, ενισχύοντας την περιμετρική ασφάλεια.

Τα σωφρονιστικά καταστήματα θα εξοπλιστούν με μια σειρά σύγχρονων συστημάτων, τα οποία είναι σχεδιασμένα για τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών. Ο ακριβής τύπος και οι προδιαγραφές των συστημάτων αυτών εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό του έργου, με στόχο την κάλυψη των αναγκών κάθε ιδρύματος.

Ευρύτερος σχεδιασμός για τον εκσυγχρονισμό

Η προμήθεια και εγκατάσταση του σύγχρονου αυτού εξοπλισμού εντάσσεται σε έναν ευρύτερο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την εξασφάλιση της ασφάλειας σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει μια σειρά στρατηγικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας και ασφαλείας των ιδρυμάτων.

Μέρος αυτού του συνολικού σχεδιασμού αποτελεί και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή 11 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων. Τα νέα αυτά ιδρύματα θα ανεγερθούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δομών και στην παροχή σύγχρονων και ασφαλών εγκαταστάσεων κράτησης, ενισχύοντας περαιτέρω το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos