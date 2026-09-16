Η Μάγδα Φύσσα για την αποφυλάκιση Κασιδιάρη: «Δεν θέλω να λερώσω το στόμα μου»

Η Μάγδα Φύσσα τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο σχετικά με την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, κατά την έναρξη των εκδηλώσεων του φετινού «Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη» στο Κερατσίνι. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται για 13η χρονιά, στη μνήμη του γιου της, Παύλου Φύσσα, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013. Η Μάγδα Φύσσα επέλεξε να μην επικεντρωθεί στον Κασιδιάρη, δηλώνοντας πως αυτές τις ημέρες επιθυμεί να μιλά πρωτίστως για το παιδί της.

Η δήλωση της Μάγδας Φύσσα

Κατά την ομιλία της, η Μάγδα Φύσσα αναφέρθηκε στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού. Ωστόσο, επέλεξε να μην αφιερώσει μεγάλο μέρος της ομιλίας της στο πρόσωπό του.

«Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες, να μη λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ειδικά αυτές τις ημέρες θέλει να μιλά μόνο για τον γιο της, Παύλο.

Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε την Τρίτη από τις φυλακές Δομοκού, έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια εγκλεισμού. Είχε καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό σε ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Η καταδίκη του αφορούσε τη θέση του ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, όπως αυτή είχε χαρακτηριστεί από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Η χρονική συγκυρία

Η χρονική συγκυρία της αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μόλις λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, η οποία συνέβη στις 18 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά, γεγονός που συνδέει άμεσα την υπόθεση με το πλαίσιο των αντιφασιστικών εκδηλώσεων και τον αγώνα κατά της Χρυσής Αυγής.

Ο «Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης» και η μνήμη του Παύλου Φύσσα

Οι εκδηλώσεις του «Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη» στο Κερατσίνι πραγματοποιούνται φέτος για 13η χρονιά, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη του Παύλου Φύσσα και τον αντιφασιστικό αγώνα. Η Μάγδα Φύσσα επέμεινε ότι το επίκεντρο αυτών των ημερών πρέπει να παραμείνει η μνήμη του γιου της.

Μιλώντας για τον φετινό Σεπτέμβρη, υπογράμμισε ότι είναι ο πρώτος μετά την ολοκλήρωση της πολύχρονης δικαστικής διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία οδήγησε στην τελεσίδικη απόφαση που χαρακτήρισε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση.

Το ερώτημα της υποδοχής

Παρά την επιθυμία της να μην επικεντρωθεί στον Ηλία Κασιδιάρη, η Μάγδα Φύσσα στάθηκε στην υποδοχή που επιφυλάσσεται στην αποφυλάκιση του πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής.

«Το μόνο που θέλω να πω σε σχέση με αυτή την εξέλιξη είναι να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκιση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί;», ανέφερε. Στη συνέχεια, περιέγραψε τον θυμό που της προκαλεί αυτή η εικόνα, υπογραμμίζοντας την αντίθεσή της σε τέτοιες αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki