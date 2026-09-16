Εισαγγελική παρέμβαση για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μετά τον θάνατο στο Κολωνάκι

Ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, κ. Αριστείδης Κορρέας, διέταξε την έναρξη κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας. Η ενέργεια αυτή έρχεται με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος σημειώθηκε σε ιατρείο που βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου. Η εισαγγελική παραγγελία στοχεύει στη διερεύνηση των ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), καθώς και κάθε άλλου δημόσιου φορέα που είχε την αρμοδιότητα να διενεργήσει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Η εισαγγελική παραγγελία και οι αρμόδιοι φορείς

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα, που διατάχθηκε από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών, κ. Αριστείδη Κορρέα, αφορά την ανάγκη διαπίστωσης των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς. Βασικός στόχος είναι να εξακριβωθεί ο βαθμός ελέγχου που ασκήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι, όπου συνέβη το περιστατικό με τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η παραγγελία εστιάζει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά περιλαμβάνει και οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα που είχε τη θεσμική υποχρέωση να διενεργεί ελέγχους σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Ζητείται να διακριβωθεί ποιες ακριβώς ενέργειες έχει αναλάβει ο ΙΣΑ προκειμένου να ελέγξει το φαινόμενο των δύο γιατρών που σχετίζονται με το ιατρείο.

Η διαφήμιση της πλασμαφαίρεσης

Ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται στην εισαγγελική έρευνα είναι η διαφήμιση της μεθόδου της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των αρχών, ήδη από το έτος 2023, η προφυλακισμένη ιατρός φέρεται να διαφήμιζε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης σε ιατρικά συνέδρια. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της έρευνας, καθώς αναδεικνύει την ανάγκη για έλεγχο της νομιμότητας και της δεοντολογίας τέτοιων πρακτικών.

Η εισαγγελική παραγγελία επιδιώκει να ρίξει φως στο κατά πόσο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε γνώση αυτών των διαφημιστικών ενεργειών και ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε για την εποπτεία τους. Η διερεύνηση θα καλύψει το χρονικό διάστημα από την έναρξη της διαφήμισης έως σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης εικόνα των ελέγχων.

Έρευνα σε βάθος πενταετίας

Πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, ο εισαγγελικός λειτουργός έχει ζητήσει τη διεξαγωγή μιας ευρύτερης έρευνας, η οποία θα καλύψει ένα χρονικό διάστημα πέντε ετών. Αυτή η εκτεταμένη έρευνα έχει ως στόχο να διαπιστωθεί αν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς, έχουν προβεί σε ελέγχους σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας κέντρων που υπόσχονται αναγεννητικά αποτελέσματα.

Οι έλεγχοι αυτοί θα εξεταστούν τόσο ως προς την ανταπόκριση σε καταγγελίες που ενδεχομένως είχαν υποβληθεί, όσο και ως προς την αυτεπάγγελτη δράση των φορέων. Η εντολή του εισαγγελέα επιδιώκει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον ιατρικό χώρο, αναζητώντας τυχόν παραλείψεις ή ελλείψεις στην εποπτεία.

Κίνδυνοι για τους ασθενείς και οικονομική εξαπάτηση

Η εισαγγελική έρευνα εστιάζει και στις πιθανές συνέπειες της ανεξέλεγκτης λειτουργίας τέτοιων κέντρων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να τίθενται σε κίνδυνο οι ασθενείς που επιλέγουν αυτές τις μεθόδους, καθώς και η πιθανότητα οικονομικής εξαπάτησής τους. Οι υποσχέσεις για «πρωτοποριακές μεθόδους» και «αναγεννητικά αποτελέσματα» βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός επιθυμεί να διακριβώσει αν οι αρμόδιοι φορείς έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού από πρακτικές που ενδέχεται να είναι επιστημονικά αμφιλεγόμενες ή και επικίνδυνες. Η έρευνα θα αναζητήσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ή την απουσία ελέγχων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τέτοιες καταστάσεις, διασφαλίζοντας την υγεία και την οικονομική ακεραιότητα των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit