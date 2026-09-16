Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η υπεράσπισή τους προανήγγειλε την κατάθεση προσφυγής με σκοπό την ακύρωση της προφυλάκισής τους. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση να κριθούν προφυλακιστέοι τα ξημερώματα της Τετάρτης, έπειτα από μία 18ωρη απολογία.

Η προσφυγή των γιατρών και οι κατηγορίες

Η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» ανακοίνωσε ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα στο αρμόδιο Συμβούλιο. Η υπεράσπιση χαρακτηρίζει την αναβάθμιση των κατηγοριών ως παντελώς αναιτιολόγητη και καταγγέλλει ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Αμέσως μετά την απόφαση των Αρχών, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ και η Ιωάννα Γάκα στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. Μάλιστα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να δήλωσε πως θα ξεκινήσει απεργία πείνας όταν πληροφορήθηκε την προφυλάκισή του.

Η απολογία και τα στοιχεία που την ανέτρεψαν

Επί 18 ώρες, οι δύο γιατροί απολογούνταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στο ιατρείο τους στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Τελικά, τα ξημερώματα της Τετάρτης, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, καθώς δεν κατάφεραν να πείσουν τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η 56χρονη γιατρός δεν ταυτίστηκε σε κανένα σημείο με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες των αστυνομικών. Υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή μετά τις 4 το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου και ανέφερε ότι οι πέντε συναγερμοί που ήχησαν από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης προέρχονταν από πρόβλημα με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες που τοποθετήθηκαν στον τραγουδιστή.

Καταλυτικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε η τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία της συσκευής πλασμαφαίρεσης. Τα στοιχεία αυτής της έκθεσης κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη των γεγονότων, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

Οι φωτογραφίες του τραγουδιστή και ο ρόλος του ψυχολόγου

Η 56χρονη γιατρός τράβηξε δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη με το κινητό της τηλέφωνο, στις 14:43 και 14:44, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στο κρεβάτι για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σε αυτές τις φωτογραφίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτυπώνεται να έχει γερμένο το κεφάλι του προς τα δεξιά και τα μάτια του να είναι κλειστά.

Όσες φορές και αν ρωτήθηκε από τους δικαστικούς λειτουργούς για τις φωτογραφίες, εκείνη ανέφερε ότι συνηθίζει να το κάνει με όλους τους ασθενείς. Ωστόσο, δεν έδωσε καμία απάντηση για το πού είχε στείλει μία από αυτές. Οι δύο φωτογραφίες διεγράφησαν από την 56χρονη γυναίκα την ίδια ημέρα, στις 19:09:13, λίγη ώρα πριν προσέλθει με τον σύζυγό της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. που ανέλαβαν την υπόθεση ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν τον παραλήπτη των φωτογραφιών. Τελικά τα κατάφεραν και έφτασαν στο πρόσωπο ενός 62χρονου άντρα, κοινωνιολόγου – ψυχολόγου, ο οποίος ειδικεύεται στην υπνοθεραπεία και έχει γραφείο στα Βόρεια Προάστια της Αττικής. Ο ψυχολόγος δήλωσε ότι η γιατρός δεν του έστειλε τη φωτογραφία για να του ζητήσει βοήθεια, ούτε για να του δείξει ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί, προσθέτοντας ότι είχαν επαγγελματική συνεργασία και πως τα υπόλοιπα θα τα πει στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις και συλλέγοντας στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Η απάντηση του ΕΚΑΒ στους ισχυρισμούς των γιατρών

Άμεση ήταν η απάντηση του Σωματείου των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ στους ισχυρισμούς των δύο γιατρών. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ανέφερε ότι οι συλληφθέντες γιατροί «κάνουν μια συντονισμένη προσπάθεια να μετακυλήσουν τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ».

Σύμφωνα με τον κ. Μαθιόπουλο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά μετά από την κλήση που έκανε ο παθολόγος ιδιοκτήτης του ιατρείου, χωρίς να αναφέρει το όνομα του Μαζωνάκη. Εκεί, οι διασώστες αναγνώρισαν τον άτυχο τραγουδιστή που ήταν καθισμένος σε καρέκλα και αμέσως ξεκίνησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Του έβαλαν λαρυγγική μάσκα και φορητό ασκό ανάνηψης-αναζωογόνησης (Ambu bag) για να προσφέρουν τεχνητή αναπνοή και οξυγόνο. Ο κ. Μαθιόπουλος τόνισε ότι οι διασώστες τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα και έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν στη ζωή τον τραγουδιστή.

Η διακομιδή του ασθενούς και η θέση του Σωματείου

Οι διασώστες πραγματοποίησαν τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ και, όταν είδαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν επανερχόταν, ακολούθησαν το επόμενο βήμα του πρωτοκόλλου, που ήταν η άμεση μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο. Τον κατέβασαν στο ασθενοφόρο για διακομιδή. Σε όλη τη διάρκεια, ο Μαζωνάκης παρέμενε άσφυγμος και σε μυδρίαση, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να τον βρίσκουν νεκρό.

Αναφορικά με την κατηγορία των δύο γιατρών ότι οι διασώστες κατέβασαν τον άτυχο Μαζωνάκη με την καρέκλα, ο κ. Μαθιόπουλος εξήγησε ότι το φορείο δεν χωράει στο ασανσέρ. Η διάρκεια της μεταφοράς δεν κράτησε ούτε ένα λεπτό και στο διάστημα αυτό του είχαν βάλει οξυγόνο.

Μάλιστα, το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ σε ανακοίνωσή του καταγγέλλει την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων ιατρών να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Χαρακτηρίζει τους γιατρούς «αμετανόητους ανθρώπους, που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki