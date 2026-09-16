Λος Άντζελες: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού κοντά σε σημείο θανατηφόρου τροχαίου

Δύο σοβαρά περιστατικά με νεκρούς καταγράφηκαν σε μικρή χρονική απόσταση στην περιοχή Τσάτσγουορθ του Λος Άντζελες. Ελικόπτερο που φέρεται να ανήκε στον τηλεοπτικό σταθμό KNBC/NBC Los Angeles συνετρίβη σε χώρο στάθμευσης, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων. Η πτώση του αεροσκάφους συνέβη κοντά στο σημείο όπου, λίγο νωρίτερα, δύο άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον έξι είχαν τραυματιστεί σε σύγκρουση λεωφορείου του Metro με SUV.

Η συντριβή του ελικοπτέρου και οι πρώτες αναφορές

Ένα ελικόπτερο, το οποίο φέρεται να ανήκε στον τηλεοπτικό σταθμό KNBC/NBC Los Angeles, κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης στο Τσάτσγουορθ. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου από τη συντριβή του αεροσκάφους.

Το ελικόπτερο βρισκόταν στην περιοχή με σκοπό να καλύψει δημοσιογραφικά το θανατηφόρο τροχαίο που είχε σημειωθεί λίγο νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, η παρουσιάστρια του NBC4, Κολίν Γουίλιαμς, εξέφρασε με δάκρυα στα μάτια την ανησυχία της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας».

Τρεις νεκροί και έρευνες για τους επιβαίνοντες

Από τη συντριβή του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους συνολικά τρεις άνθρωποι. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή της πτώσης του.

Σε μεταγενέστερη επιβεβαίωση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο θύμα πιθανότατα βρισκόταν στο έδαφος και δεν επέβαινε στο ελικόπτερο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Η έκταση της πυρκαγιάς στο σημείο της πτώσης

Το ελικόπτερο κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή Τσάτσγουορθ, σε κοντινή απόσταση από την οδό Nordhoff. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά στο σημείο.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν το ελικόπτερο και αρκετά οχήματα να καίγονται.

Η επέμβαση των πυροσβεστών και η κατάσβεση

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ξεκίνησαν άμεσα τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Μετά από εντατικές ενέργειες, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, περιορίζοντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Αφού η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, οι πυροσβέστες άρχισαν τις λεπτομερείς έρευνες στα συντρίμμια του αεροσκάφους, αναζητώντας στοιχεία και επιβεβαιώνοντας την κατάσταση των επιβαινόντων και των θυμάτων.

Το προηγούμενο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

Το ελικόπτερο βρισκόταν στην περιοχή για να καλύψει ένα προγενέστερο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Αυτό το δυστύχημα είχε συμβεί λίγο νωρίτερα και αφορούσε τη σύγκρουση ενός λεωφορείου του Metro με ένα SUV.

Από τη σύγκρουση του λεωφορείου με το SUV, δύο άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον έξι άτομα είχαν τραυματιστεί. Τα δύο αυτά σοβαρά περιστατικά εκτυλίχθηκαν σε μικρή χρονική απόσταση και σε κοντινά σημεία στο Τσάτσγουορθ του Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από: Enikos