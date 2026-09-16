Ο δήμαρχος Αθηναίων στην εισαγγελία για τις καθιζήσεις στην Κυψέλη

Μια υπόθεση που ξεκίνησε με ρωγμές σε σπίτια της Κυψέλης και εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα ασφάλειας, ευθυνών και διαχείρισης ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα της Αθήνας, περνά πλέον στην Εισαγγελία. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μεταβαίνει στην Εισαγγελία Αθηνών την Τετάρτη στις 10 το πρωί, προκειμένου να καταθέσει την προσωρινή έκθεση των τεχνικών συμβούλων για τις επιπτώσεις από τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό στα κτίρια της περιοχής.

Η κίνηση του δημάρχου

Η κίνηση του δημάρχου Αθηναίων αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων του Δήμου, ο οποίος έχει αναλάβει ενεργό ρόλο δίπλα στους κατοίκους από τη στιγμή που το πρόβλημα πήρε σοβαρές διαστάσεις. Η προσωρινή έκθεση, την οποία θα καταθέσει ο κύριος Δούκας, συντάχθηκε από ανεξάρτητους τεχνικούς συμβούλους που όρισε ο Δήμος Αθηναίων, έπειτα από πρόταση των πληγέντων κατοίκων.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι που εκπόνησαν την έκθεση είναι ο δομοστατικός πολιτικός μηχανικός Νικόλαος Κρασάκης και ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτριος Καλιαμπάκος. Τα ευρήματα της έκθεσης απαιτούν απαντήσεις, καθώς πλέον δεν πρόκειται απλώς για καταγγελίες κατοίκων, αλλά για τεκμηριωμένα στοιχεία.

Τα ευρήματα της προσωρινής έκθεσης

Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, οι μετρήσεις που αποδίδονται στη διάνοιξη της σήραγγας από τον μετροπόντικα (TBM) έφθασαν έως τα 55 χιλιοστά. Το όριο ασφαλείας, όπως είχε καθοριστεί, ήταν τα 15 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι, σε ορισμένη περίπτωση, η καταγεγραμμένη καθίζηση πλησίασε το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας.

Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει ότι οι υπολογιζόμενες τιμές για τη στροφή κτιρίων εμφανίζονται να υπερβαίνουν έως και κατά δύο φορές το προβλεπόμενο όριο συναγερμού. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης.

Η αξιολόγηση των κτιρίων

Η προσωρινή έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία για 14 πολυκατοικίες. Στην πρώτη εκτίμηση, μόνο τρεις από αυτές παρέμειναν στην κατηγορία χαμηλής διακινδύνευσης. Πέντε πολυκατοικίες χαρακτηρίστηκαν υψηλής διακινδύνευσης, δηλαδή βρέθηκαν στο «κόκκινο».

Μετά την εκτίμηση Επιπέδου ΙΙ, έξι πολυκατοικίες χαρακτηρίζονται πλέον «κίτρινες», ενώ μία παραμένει «κόκκινη». Για τρεις από τις 14 πολυκατοικίες για τις οποίες παραδόθηκαν στοιχεία, δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δεδομένα για την αξιολόγησή τους.

Ελλιπή στοιχεία και αναντιστοιχίες

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύεται από την έκθεση. Τα έγγραφα που παραδόθηκαν αφορούν 14 πολυκατοικίες, ενώ οι πολυκατοικίες στις οποίες οι κάτοικοι έχουν γνωστοποιήσει βλάβες είναι τουλάχιστον 25. Οι τεχνικοί σύμβουλοι χαρακτηρίζουν, συνεπώς, την εικόνα που έχουν στη διάθεσή τους ελλιπή και αποσπασματική.

Επιπλέον, οι μηχανικοί εντοπίζουν ελλείψεις, αναντιστοιχίες και λάθη στα στοιχεία που τους παραδόθηκαν. Σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, προσκομίστηκε μελέτη τρωτότητας άλλης, διπλανής πολυκατοικίας, αντί της ενδεδειγμένης, γεγονός που καθιστά την αξιολόγηση ακόμη πιο δύσκολη και αμφίβολη.

Πολιτική διάσταση και παραιτήσεις

Η παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του προέδρου της Ελληνικό Μετρό, Χρήστου Καραδήμα. Η παραίτηση του κυρίου Καραδήμα υποβλήθηκε με επίκληση προσωπικών λόγων.

Η χρονική συγκυρία της παραίτησης συνέπεσε με την κλιμάκωση των αντιδράσεων για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς της εταιρείας, προσδίδοντας περαιτέρω βαρύτητα στην κίνηση του Δήμου Αθηναίων να προσφύγει στην Εισαγγελία.

Με πληροφορίες από: Topontiki