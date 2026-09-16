Ολοκληρώθηκαν οι πολύωρες απολογίες των δύο γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διαδικασία των απολογιών διήρκεσε έως τα ξημερώματα, με την Ιωάννα Γάκα να παραμένει στο ανακριτικό γραφείο για πάνω από οκτώ ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι αμφότεροι την κατηγορία.

Η πολύωρη απολογία της Ιωάννας Γάκα και η υπερασπιστική της γραμμή

Η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι, με την Ιωάννα Γάκα να είναι η πρώτη που εισήλθε στο ανακριτικό γραφείο. Η απολογία της διήρκεσε οκτώ ώρες και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης, φτάνοντας τις 10 το βράδυ, κατά τη διάρκεια της οποίας δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τον ανακριτή.

Η γιατρός, η οποία φέρεται να διενήργησε την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη, επέμεινε στην υπερασπιστική της γραμμή. Υποστήριξε ότι η μοιραία εξέλιξη του δημοφιλούς τραγουδιστή συνέβη μετά τις 16:00. Αρνήθηκε οποιονδήποτε δόλο, δηλώνοντας ότι δεν επιδίωξε να βλάψει τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι έπραξε τα δέοντα, ακολουθώντας όσα προέβλεπε η επιστήμη της και η δεοντολογία. Επιπλέον, ανέφερε ότι το ιατρείο της οδού Καρνεάδου λειτουργεί νόμιμα. Πριν από την έναρξη της απολογίας της, ο συνήγορός της είχε καταθέσει στον ανακριτή ένα αναλυτικό γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της εντολέα του.

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Η Ιωάννα Γάκα απέδωσε όσα συνέβησαν στο κρίσιμο διάστημα, από τα τρία αλλεπάλληλα alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μέχρι και την κλήση στο ΕΚΑΒ στις 16:21, στην κατάσταση πανικού που επικράτησε εκείνη τη στιγμή.

Η στάση της γιατρού πριν και μετά την απολογία

Πριν από την έναρξη της απολογίας της, η συμπεριφορά της Ιωάννας Γάκα φέρεται να τράβηξε την προσοχή των αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός έδειχνε να μην έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρισκόταν. Ρωτούσε αν θα μπορούσε να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο, αν ο χώρος στον οποίο βρισκόταν επρόκειτο να είναι το κελί της, και ζητούσε να βγει για λίγο έξω για να πάρει αέρα ή να κάνει μια βόλτα. Είχε ζητήσει, επίσης, να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Λίγα λεπτά αφότου ολοκλήρωσε την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εκείνη την ώρα απολογούνταν, διέκοψε προσωρινά τη διαδικασία για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα συνήλθε λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και αρνήθηκε να δεχθεί βοήθεια από τους διασώστες, οι οποίοι αποχώρησαν αφού βεβαιώθηκαν ότι ήταν καλά στην υγεία της. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, φέρεται να κατέρρευσε και να έκλαιγε.

Η απολογία του Ηλία Θεοδωρόπουλου και η εξέλιξη της διαδικασίας

Μετά την απολογία της Ιωάννας Γάκα, ακολούθησε η απολογία του συζύγου της, Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι. Ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος επίσης κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται. Η απολογία του ολοκληρώθηκε στις 2 τα ξημερώματα.

Σε αντίθεση με τη σύζυγό του, η εικόνα του Ηλία Θεοδωρόπουλου φέρεται να ήταν διαφορετική. Κατά πληροφορίες, παρέμενε αμίλητος, έχοντας διαρκώς σκυμμένο το κεφάλι, καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής και της διαδικασίας.

Οι κατηγορίες και τα επόμενα βήματα

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και την ποινή των ισοβίων. Αμφότεροι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον του ανακριτή, στις 3:30 τα ξημερώματα άρχισε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, μετά από κοινού με τον ανακριτή, θα αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή εάν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki