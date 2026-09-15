Σοβαρή δικαστική έρευνα στη Ναντ για μεταγραφές και προμήθειες

Ισχυροί κραδασμοί συγκλονίζουν το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς μια πολυετής δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τις μεταγραφικές δραστηριότητες της Ναντ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης, η οποία αφορά φερόμενες παράνομες ενέργειες και ξέπλυμα χρήματος, βρίσκεται ο σύλλογος, ενώ μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται είναι ο Μούσα Σισοκό. Ο Πέδρο Τσιριβέγια έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο που φέρονται να γίνονταν πληρωμές προς ατζέντηδες.

Η πολυετής έρευνα και οι βασικοί εμπλεκόμενοι

Οι γαλλικές Αρχές ερευνούν εδώ και έξι χρόνια ένα πιθανό σύστημα παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του αθλητικού ατζέντη και ξεπλύματος χρήματος. Η έρευνα αυτή φέρεται να συνδέεται με μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν από τη Ναντ κατά την περίοδο 2015-2023.

Στο επίκεντρο της δικαστικής αυτής έρευνας βρίσκονται ο ίδιος ο σύλλογος της Ναντ, καθώς και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του, Φρανκ Κιτά. Επίσης, τα ονόματα των Μπακαρί Σανόγκο και Ζοακίμ Μπατικά αναφέρονται ως πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο Μούσα Σισοκό στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παρουσία του ονόματος του Μουσά Σισοκό στον φάκελο της έρευνας. Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στον Παναθηναϊκό, ερευνάται για φερόμενη χρήση πλαστού δημόσιου εγγράφου.

Σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης του παίκτη, η συγκεκριμένη πτυχή της έρευνας δεν αφορά κάποια ποδοσφαιρική μεταγραφή. Φέρεται να σχετίζεται με έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δικαιολόγηση μεταφοράς χρημάτων ανάμεσα στον πρώην μέσο της Τότεναμ και της Γουότφορντ και στον θείο του, Μπακαρί Σανόγκο, ο οποίος υπήρξε και επί χρόνια ατζέντης του.

Η κατάθεση του Πέδρο Τσιριβέγια

Σημαντική είναι και η αναφορά στον Πέδρο Τσιριβέγια, τον Ισπανό μέσο που ανήκει επίσης στους Πράσινους. Ο Τσιριβέγια, ο οποίος είχε μετακομίσει στη Ναντ από τη Λίβερπουλ το 2020, κατέθεσε στο πλαίσιο της έρευνας.

Στην κατάθεσή του προς τις Αρχές, ο ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι έκτακτα μπόνους που καταβάλλονταν σε ποδοσφαιριστές μπορούσαν στην πραγματικότητα να χρησιμοποιούνται, τουλάχιστον εν μέρει, για την πληρωμή ατζέντηδων που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στη Γαλλία. Αυτή αποτελεί μία από τις βασικές πτυχές που εξετάζουν οι ερευνητές, οι οποίοι προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις οικονομικές διαδρομές γύρω από σειρά μεταγραφών της Ναντ.

Αποκαλυπτικό email του Φρανκ Κιτά

Αποκαλυπτικό θεωρείται και ένα email του Ιουλίου του 2017, το οποίο φέρεται να έστειλε ο Φρανκ Κιτά, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του συλλόγου, με αφορμή την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο μήνυμα αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Μπλαντίν, ετοίμασέ μου ένα επαγγελματικό συμβόλαιο δύο ετών. Πάρε τον Μπακαρί (Σανόγκο) για τα στοιχεία του παίκτη. Ζοακίμ Μπατικά στα χαρτιά και 10% προμήθεια. Ευχαριστώ». Το συγκεκριμένο email φέρεται να βρίσκεται στα χέρια της δικαστικής αστυνομίας.

Αποτελεί ένα από τα στοιχεία μέσω των οποίων οι Αρχές εξετάζουν εάν σε ορισμένες συμφωνίες υπήρχαν ατζέντηδες που εμφανίζονταν μόνο τυπικά στα έγγραφα, ενώ άλλα πρόσωπα είχαν ουσιαστικό ρόλο χωρίς να καταγράφονται επισήμως στις συναλλαγές.

Οι ρίζες της υπόθεσης

Η υπόθεση αυτή, που συγκλονίζει το γαλλικό ποδόσφαιρο, έχει τις ρίζες της σε μια ευρύτερη έρευνα. Ξεκίνησε από τη μεγάλη επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» που ξεκίνησε στο Βέλγιο το 2018 και έγινε γνωστή ως «FootbelGa».

Με πληροφορίες από: Gazzetta