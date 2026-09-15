Ο Ραχίμ Στέρλινγκ δήλωσε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης

Σοβαρές περιπέτειες με τη δικαιοσύνη αντιμετωπίζει ο Ραχίμ Στέρλινγκ, καθώς ο 31χρονος Άγγλος ποδοσφαιριστής δήλωσε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Στέρλινγκ παραδέχθηκε επίσης την κατοχή υποξειδίου του αζώτου και την άρνηση παροχής δείγματος στις αρχές.

Οι κατηγορίες αφορούν ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 28 Μαΐου, με την υπόθεση να έχει οδηγηθεί πλέον στη δικαιοσύνη. Η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου, με το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης να μπορεί να επιφέρει ακόμα και ποινή φυλάκισης.

Η δικαστική διαδικασία και οι κατηγορίες

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ παρουσιάστηκε την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, στο δικαστήριο του Μπέισινγκστοουκ, όπου και παραδέχθηκε τις τρεις κατηγορίες που του αποδόθηκαν. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν την επικίνδυνη οδήγηση, την κατοχή υποξειδίου του αζώτου και την άρνηση παροχής δείγματος στις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό για το οποίο κατηγορείται ο ποδοσφαιριστής έλαβε χώρα στις 28 Μαΐου. Η δήλωση ενοχής του αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, η οποία παρακολουθείται στενά από τα μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο πρώην διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής οδηγούσε το όχημά του, μάρκας Lamborghini, σε αυτοκινητόδρομο. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, εισέπνεε υποξείδιο του αζώτου από ένα μπαλόνι.

Η επικίνδυνη οδήγησή του καταγράφηκε από κάμερες άλλων οχημάτων που κινούνταν στον ίδιο δρόμο. Τελικά, ο Στέρλινγκ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και τράκαρε. Από το ατύχημα δεν ενεπλάκη κανένα άλλο όχημα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Προσωρινά μέτρα και ημερομηνία ανακοίνωσης ποινής

Μετά την απολογία του και τη δήλωση ενοχής, στον Ραχίμ Στέρλινγκ επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση οδήγησης. Παράλληλα, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους, εν αναμονή της επόμενης δικαστικής διαδικασίας.

Η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης μπορεί να επιφέρει ακόμα και ποινή φυλάκισης, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή για τον ποδοσφαιριστή.

Το προφίλ του ποδοσφαιριστή

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ είναι ένας 31χρονος Άγγλος ποδοσφαιριστής με σημαντική καριέρα στο χώρο. Αυτή την περίοδο, ο Στέρλινγκ βρίσκεται χωρίς ομάδα, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό στην επαγγελματική του πορεία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει αγωνιστεί σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι, η Άρσεναλ και η Φέγενορντ, έχοντας αφήσει το στίγμα του σε κάθε σύλλογο που αγωνίστηκε.

Με πληροφορίες από: Athletiko