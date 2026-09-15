Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι τρεις «εισπράκτορες» σπείρας που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Τρία άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων» σε μια εγκληματική οργάνωση, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στο Χαλάνδρι. Η σύλληψη έγινε την ώρα που οι δράστες επιχειρούσαν να αφαιρέσουν χρυσαφικά αξίας 15.000 ευρώ από μία κατοικία. Η σπείρα φέρεται να δρούσε συστηματικά από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ιδιότητα του υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ, και εκτιμάται ότι είχε αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Η σύλληψη και η δράση της σπείρας

Οι τρεις συλληφθέντες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι, κατά τη διάρκεια επιχείρησης, ακριβώς τη στιγμή που προσπαθούσαν να αφαιρέσουν πολύτιμα αντικείμενα από ένα σπίτι. Τα χρυσαφικά που ήταν ο στόχος τους είχαν εκτιμώμενη αξία 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση στην οποία ανήκαν οι συλληφθέντες, φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η σπείρα πραγματοποιούσε απάτες και διακεκριμένες κλοπές, προσποιούμενη ότι τα μέλη της ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που υπολογίζεται ότι είχαν αποκομίσει από τις ενέργειές τους ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Η μεθοδολογία της απάτης

Η κύρια δραστηριότητα των μελών της οργάνωσης ήταν η συστηματική εξαπάτηση πολιτών, με απώτερο σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Για να εντοπίζουν τα υποψήφια θύματά τους, οι δράστες πραγματοποιούσαν καθημερινά έναν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων. Τα στοιχεία επικοινωνίας για αυτές τις κλήσεις αντλούνταν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών αυτών επικοινωνιών, τα μέλη της σπείρας παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, προκειμένου να πείσουν τα θύματα για την ανάγκη της «επέμβασής» τους. Μεταξύ των προσχημάτων που χρησιμοποιούσαν ήταν και η δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες των πολιτών.

Η διαδικασία της «είσπραξης»

Αφού κατάφερναν να πείσουν τα θύματα για την «εγκυρότητα» των ισχυρισμών τους, οι δράστες τους ζητούσαν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή. Στη συνέχεια, τους οδηγούσαν να τοποθετήσουν αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία είχαν ελεύθερη πρόσβαση, είτε εντός είτε εκτός των κατοικιών τους.

Στο επόμενο στάδιο της απάτης, άλλα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων. Εκεί, αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα. Για να δικαιολογήσουν την πράξη τους, ισχυρίζονταν ότι απαιτούνταν η καταμέτρηση ή η εκτίμησή τους, ολοκληρώνοντας έτσι την εξαπάτηση.

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση διέθετε μια συγκεκριμένη δομή και σαφή κατανομή ρόλων μεταξύ των μελών της. Η δομή αυτή περιελάμβανε τα «διευθυντικά στελέχη», τους «τηλεφωνητές» και τους «εισπράκτορες», καθένας εκ των οποίων είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Οι «τηλεφωνητές» είχαν την ευθύνη για τον εντοπισμό των υποψήφιων θυμάτων, καθώς και για την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων που αποτελούσαν το πρώτο βήμα της εξαπάτησης. Οι «εισπράκτορες», από την πλευρά τους, ήταν αυτοί που μετέβαιναν στις κατοικίες των θυμάτων με σκοπό να παραλάβουν ή να αφαιρέσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή, ολοκληρώνοντας έτσι το οικονομικό όφελος της σπείρας.

Πολλές υποθέσεις με την ίδια μεθοδολογία

Πέρα από την περίπτωση στο Χαλάνδρι, όπου συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον τέσσερις ακόμη περιπτώσεις απάτης και κλοπής. Όλες αυτές οι υποθέσεις πραγματοποιήθηκαν με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία, δηλαδή με το πρόσχημα της ιδιότητας του υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ και την παραπλάνηση των πολιτών.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη συστηματική δράση της οργάνωσης και την προσπάθεια των αρχών να εξαρθρώσουν πλήρως το δίκτυο που δρούσε σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki