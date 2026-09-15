Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της 31χρονη από δύσβατο σημείο στην Εύβοια

Μια 31χρονη γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ένα ιδιαίτερα δύσβατο ορειβατικό σημείο στην περιοχή της Επισκοπής Κύμης, στην Εύβοια. Το περιστατικό που σήμανε συναγερμό στις αρχές έλαβε χώρα την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, με την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να γίνεται περίπου στις 18:15 το απόγευμα.

Η επιχείρηση διάσωσης, η οποία χαρακτηρίστηκε από την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε σε ένα απαιτητικό ορειβατικό πεδίο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανάσυρσης, η 31χρονη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την περαιτέρω διακομιδή της.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων υπήρξε άμεση και συντονισμένη, αμέσως μετά τη λήψη της κλήσης για το περιστατικό. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την κατάσταση της 31χρονης γυναίκας την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 18:15 το απόγευμα.

Η κλήση για βοήθεια πραγματοποιήθηκε στον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Μέσω αυτής της κλήσης, κατέστη δυνατός ο άμεσος γεωεντοπισμός της θέσης στην οποία βρισκόταν η γυναίκα. Αυτό το γεγονός επέτρεψε την ταχεία αντίδραση των αρχών και τον προσανατολισμό των διασωστικών ομάδων προς το ακριβές σημείο.

Για την επιχείρηση διάσωσης, κινητοποιήθηκαν συνολικά πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι διέθεταν δύο οχήματα. Οι δυνάμεις αυτές προέρχονταν από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης, το οποίο έσπευσε στην περιοχή για να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια και να συνδράμει στην ανάσυρση της γυναίκας από το δύσβατο σημείο.

Η δυσκολία του ορειβατικού πεδίου στην Επισκοπή Κύμης

Το σημείο όπου εντοπίστηκε η 31χρονη γυναίκα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσβατο ορειβατικό πεδίο, γεγονός που προσέθεσε στην πολυπλοκότητα της επιχείρησης διάσωσης. Η περιοχή αυτή βρίσκεται κοντά στην Επισκοπή Κύμης, η οποία υπάγεται στον δήμο Κύμης - Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευμένες γνώσεις από το προσωπικό της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αφού κατάφεραν να προσεγγίσουν την 31χρονη, προχώρησαν στην ασφαλή μεταφορά της χρησιμοποιώντας ειδικό φορείο. Η επιλογή του φορείου ήταν επιβεβλημένη λόγω των συνθηκών του εδάφους και της ανάγκης για σταθερή και ασφαλή μετακίνηση.

Η ταυτότητα και η κατάσταση της γυναίκας

Η γυναίκα που ανασύρθηκε από το δύσβατο σημείο είναι 31 ετών και φέρει πολωνική καταγωγή. Εντοπίστηκε από τις διασωστικές ομάδες χωρίς τις αισθήσεις της, κατάσταση που απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα και διακομιδή. Οι πληροφορίες αυτές έγιναν γνωστές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία διαχειρίστηκε το περιστατικό.

Μετά την ανάσυρση και τη μεταφορά της από το ορειβατικό πεδίο, η 31χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η παραλαβή της από το ασθενοφόρο αποτελεί το τελευταίο στάδιο της επιχείρησης διάσωσης στο πεδίο, με στόχο την παροχή της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Ο συντονισμός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης υπήρξε καθοριστικός για την αντιμετώπιση του περιστατικού στην Εύβοια. Η ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η κλήση στο 112 και ο άμεσος γεωεντοπισμός της 31χρονης, λειτούργησαν ως αλυσίδα ταχείας αντίδρασης.

Η συνεργασία μεταξύ του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κύμης και του ΕΚΑΒ εξασφάλισε ότι η γυναίκα θα λάμβανε την απαιτούμενη βοήθεια από την πρώτη στιγμή. Η επιχείρηση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των φορέων για την αντιμετώπιση παρόμοιων συμβάντων σε δύσκολες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader