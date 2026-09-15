Το Littleham Brook στη Βρετανία έγινε καταγάλανο από μυστηριώδη ουσία

Μια μυστηριώδης μπλε ουσία έχει βάψει καταγάλανο το Littleham Brook, ένα ρέμα που βρίσκεται στο Έξμουθ του Ντέβον στη Βρετανία. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις τοπικές αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση προς τους πολίτες, ζητώντας τους να μην κολυμπούν στην κοντινή παραλία, καθώς η ουσία μπορεί να είναι τοξική. Η Environment Agency έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, αναμένοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων για την τοξικότητα της ουσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφάλεια των υδάτων.

Η εμφάνιση της μυστηριώδους ουσίας

Το Littleham Brook, ένα ρέμα στην περιοχή του Έξμουθ του Ντέβον στη Βρετανία, παρουσίασε ένα έντονο μπλε χρώμα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η Environment Agency ενημερώθηκε για την παρουσία αυτής της μπλε ουσίας περίπου στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής. Αμέσως, συνεργεία της υπηρεσίας στάλθηκαν στην περιοχή με σκοπό να εντοπίσουν την προέλευσή της και να εξετάσουν αν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον ή τους λουόμενους.

Η ουσία, η οποία χαρακτηρίζεται ως μυστηριώδης και δυνητικά τοξική, έχει ξεκινήσει την πορεία της από το ρέμα και κινείται προς τη θάλασσα. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην έκδοση προληπτικής προειδοποίησης προς τους πολίτες, με τη σύσταση να μην κολυμπούν στην κοντινή παραλία του Έξμουθ, μέχρι να υπάρξουν σαφή στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια των υδάτων.

Η προέλευση και η πορεία της μόλυνσης

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Environment Agency, η προέλευση της μπλε ουσίας έχει εντοπιστεί. Η υπηρεσία ανέφερε ότι η ουσία προέρχεται από μια «βιομηχανική πηγή». Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η διαρροή από την εν λόγω πηγή έχει πλέον σταματήσει, γεγονός που περιορίζει την περαιτέρω επιβάρυνση του ρέματος με νέα ποσότητα της ουσίας.

Παρόλα αυτά, η ποσότητα της ουσίας που είχε ήδη καταλήξει στο Littleham Brook συνεχίζει την πορεία της προς τα κατάντη. Η Environment Agency εκτιμά ότι αναμένεται να φτάσει στα νερά της παραλίας του Έξμουθ. Για τον λόγο αυτό, η σύσταση προς τους πολίτες να μην κολυμπούν στην παραλία παραμένει σε ισχύ, καθώς οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι ενέργειες της Environment Agency

Η Environment Agency έχει λάβει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Τα συνεργεία της υπηρεσίας εργάζονται για την παρακολούθηση της κατάστασης και τη συλλογή δειγμάτων. Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστώσει ορατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παρουσία της μπλε ουσίας στα νερά του ρέματος.

Επιπλέον, η Environment Agency διευκρίνισε ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης, αποκλείοντας έτσι ένα πιθανό αίτιο μόλυνσης. Η σύσταση κατά της κολύμβησης εκδόθηκε ως ένα καθαρά προληπτικό μέτρο. Οι αρχές αναμένουν πλέον πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα της ουσίας, προκειμένου να λάβουν την τελική απόφαση για το πότε θα είναι ασφαλές να αρθεί η προειδοποίηση και οι πολίτες να μπορούν να κολυμπούν ξανά.

Η έκταση της επίδρασης και η παρακολούθηση

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στην παραλία του Έξμουθ επηρεάζεται από δύο κύριες περιοχές απορροής. Η πρώτη είναι η περιοχή γύρω από το Littleham Brook, η οποία καλύπτει περίπου 600 εκτάρια. Η δεύτερη και μεγαλύτερη είναι η λεκάνη απορροής των εκβολών του ποταμού Έξε, που φτάνει περίπου τα 150.000 εκτάρια. Το ίδιο το Littleham Brook έχει ένα μήκος περίπου 4,5 χιλιομέτρων, διασχίζοντας σημαντικά σημεία της περιοχής.

Το ρέμα ξεκινά την πορεία του από το Littleham Village και κινείται με νοτιοδυτική κατεύθυνση. Κατά τη διαδρομή του, περνά από τις περιοχές Green Farm και Maer Farm, προτού φτάσει στο Maer Bridge. Από εκεί, συνεχίζει την πορεία του περνώντας κάτω από την παραλία και καταλήγει τελικά στη θάλασσα, στην περιοχή Maer Rocks. Η Environment Agency έχει δηλώσει ότι συνεχίζει την εντατική παρακολούθηση της κατάστασης και θα επανεξετάσει την οδηγία για την κολύμβηση μόλις διαθέτει επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το νερό είναι απολύτως ασφαλές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας, το περιστατικό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta