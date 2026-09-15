Το τελευταίο αντίο στον Σπύρο Χαλβατζή: Πολιτική κηδεία για τον αλύγιστο αγωνιστή

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή, ενός διακεκριμένου αγωνιστή και πρώην Γραμματέα της ΚΝΕ, καθώς και ηγετικού στελέχους του ΚΚΕ στη Μεταπολίτευση. Η τελετή έλαβε χώρα στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου για το ύστατο «αντίο». Συγγενείς, φίλοι, σύντροφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντος.

Ο αποχαιρετισμός στον Σπύρο Χαλβατζή

Ο Σπύρος Χαλβατζής, ο οποίος είχε διατελέσει πρώην βουλευτής του ΚΚΕ, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η απώλειά του, σε ηλικία 79 ετών, ήρθε ύστερα από πολυετή και γενναία μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη.

Η πολιτική κηδεία του, που πραγματοποιήθηκε σε βαρύ κλίμα, αποτέλεσε σημείο συνάντησης για όσους τον γνώρισαν προσωπικά και συνεργάστηκαν μαζί του στους αγώνες του. Η παρουσία φίλων, συντρόφων και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου υπογράμμισε την ευρεία αναγνώριση και τον βαθύ σεβασμό που απολάμβανε ο αλύγιστος αγωνιστής.

Η πορεία ενός αλύγιστου αγωνιστή

Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μία εξέχουσα μορφή τόσο του αντιδικτατορικού κινήματος όσο και του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Η δράση του εκτεινόταν σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, έχοντας διατελέσει πρώην Γραμματέας της ΚΝΕ και ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Η προσφορά του στο κόμμα και τους αγώνες του λαού ήταν πολυετής και αδιάκοπη, ενώ η εκλογή του ως βουλευτή του κόμματος επισφράγισε την πολιτική του διαδρομή. Η ζωή του ήταν αφοσιωμένη στην ιδέα ότι ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και εφικτός, ένα μήνυμα που προσπάθησε να μεταδώσει με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, τόσο στην ΚΝΕ όσο και στο κόμμα.

Η παρακαταθήκη μέσα από τα λόγια του Νίκου Τριανταφύλλου

Ο Νίκος Τριανταφύλλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, μίλησε στο Orange Press Agency, αναφερόμενος στην κοινή του πορεία με τον Σπύρο Χαλβατζή. Όπως επεσήμανε, ήταν σύντροφος και φίλος του από την περίοδο της Μεταπολίτευσης, έχοντας εργαστεί μαζί σε πολλούς τομείς που τους χρέωσε το κόμμα, όπως στην ΚΝΕ, στο ίδιο το ΚΚΕ, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και στον Σύλλογο των Αντιστασιακών.

Ο κ. Τριανταφύλλου υπογράμμισε τα χαρακτηριστικά που διέκριναν τον εκλιπόντα, όπως τη σεμνότητά του, την αγωνιστικότητά του και την εμμονή του στην ιδέα ότι ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και εφικτός. Καταλήγοντας, χαιρέτησε τον Σπύρο Χαλβατζή ως «έναν αλύγιστο αγωνιστή του κομμουνιστικού κινήματος, έναν ασυμβίβαστο της ταξικής πάλης, έναν σεμνό λαϊκό αγωνιστή».

Ο ηγετικός ρόλος στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Δούρος στάθηκε στη στενή συνεργασία που είχαν με τον Σπύρο Χαλβατζή, τον οποίο γνώριζε πολύ καλά. Όπως ανέφερε, συνεργάστηκαν για πολλά χρόνια κάτω από την ίδια ιδεολογία και με τους ίδιους σκοπούς, που αφορούσαν την ευημερία του λαού, τη δημοκρατία, τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό.

Ο κ. Δούρος τόνισε επίσης τον ηγετικό ρόλο του Σπύρου Χαλβατζή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών της περιόδου του 1967, όπου τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει την προεδρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σπύρος Χαλβατζής «ήταν ό,τι το καλύτερο είχε να παρουσιάσει η γενιά μας, το κίνημα το προοδευτικό, το κομμουνιστικό», αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία της προσφοράς του.

Η αναγνώριση της προσφοράς του

Η παρουσία πλήθους κόσμου στην πολιτική του κηδεία και οι συγκινητικές δηλώσεις των συντρόφων του αναδεικνύουν το μέγεθος της προσφοράς και της προσωπικότητας του Σπύρου Χαλβατζή. Η ζωή του αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης σε ιδανικά και αδιάκοπους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη και την επικράτηση προοδευτικών ιδεών.

Η μνήμη του αλύγιστου αγωνιστή θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πλούσια παρακαταθήκη του αντιδικτατορικού και κομμουνιστικού κινήματος, στο οποίο αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του, διακρινόμενος για την ακεραιότητα, τη σεμνότητα και την ακλόνητη πίστη του στις αρχές του.

Με πληροφορίες από: Reader