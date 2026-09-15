Το viral trend του «Cat in the Hat» κινητοποίησε αρχές και σχολεία στις ΗΠΑ

Η πραγματικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, μπορεί να μετατραπεί σε περιεχόμενο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια φάρσα, μια πρόκληση ή ένα «αστείο» μπορεί να γίνει viral, να αναπαραχθεί από χιλιάδες χρήστες και τελικά να ξεφύγει από τα όρια της οθόνης, προκαλώντας πραγματικό φόβο και αναστάτωση. Το πρόσφατο trend με τον «Cat in the Hat» στις ΗΠΑ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης, καθώς αυτό που ξεκίνησε ως διαδικτυακή φάρσα οδήγησε σε κινητοποίηση σχολείων και αστυνομικών αρχών, καθώς και σε συλλήψεις εφήβων.

Η μετατροπή της πραγματικότητας σε περιεχόμενο

Στο TikTok, η λογική του «όσο πιο ακραίο, τόσο πιο viral» έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα όπου η αναζήτηση της προσοχής συχνά προηγείται της σκέψης για τις πιθανές συνέπειες. Αυτή η προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα να θολώνουν τα όρια ανάμεσα στο χιούμορ, την πρόκληση και την πραγματική απειλή.

Από σκηνοθετημένες φάρσες μέχρι απειλητικά βίντεο και περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη, η πραγματικότητα μετατρέπεται σε περιεχόμενο, με απρόβλεπτες και ενίοτε επικίνδυνες διαστάσεις.

Το trend του «Cat in the Hat» και οι προειδοποιήσεις

Σχολεία και υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις σχετικά με το viral trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αφορά ανησυχητικές ή δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη εκδοχές του χαρακτήρα του Dr. Seuss. Αυτές οι εκδοχές χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν μαθητές, σχολεία και ολόκληρες κοινότητες.

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια, με αρκετούς εφήβους να έχουν συλληφθεί ή να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αναρτήσεις που συνδέονται με αυτό το συγκεκριμένο trend.

Από το Snapchat στους δρόμους

Το trend «Cat in the Hat» ξεκίνησε αρχικά στο Snapchat, όπου εμφανίζονταν εικόνες ή σύντομα βίντεο με μια ανατριχιαστική εκδοχή του χαρακτήρα. Σε πολλές περιπτώσεις, η εμφάνιση του ήρωα θυμίζει την κινηματογραφική ταινία του 2003, στην οποία τον υποδύθηκε ο Mike Myers.

Στις αναρτήσεις, ο χαρακτήρας εμφανίζεται να περιφέρεται έξω από σπίτια, σχολεία ή στους δρόμους κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες.

Τεχνητή νοημοσύνη και απειλητικά μηνύματα

Ορισμένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο πλαίσιο του trend φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ σε άλλες αναρτήσεις εμφανίζονται πραγματικοί άνθρωποι που φορούν στολές. Το περιεχόμενο των βίντεο περιλαμβάνει συχνά απειλητικά μηνύματα εναντίον συγκεκριμένων πόλεων ή σχολείων.

Σε πιο ανησυχητικές εκδοχές του trend, αναφέρονται ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων ή παρατίθενται λίστες με υποτιθέμενους στόχους, εντείνοντας τον φόβο και την αναστάτωση.

Διεθνής εξάπλωση και ποινικές συνέπειες

Οι αναρτήσεις άρχισαν να κυκλοφορούν αρχικά στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο του 2026. Στη συνέχεια, έγιναν γρήγορα viral σε περιοχές των ΗΠΑ και του Καναδά, επεκτείνοντας το φαινόμενο σε διεθνές επίπεδο.

Παρότι πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζουν το trend ως μια απλή φάρσα ή «πλάκα», οι αρχές προειδοποιούν ότι η πρόκληση φόβου για την ασφάλεια κάποιου μπορεί να έχει σοβαρές ποινικές συνέπειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki