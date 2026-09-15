Αποκαλύψεις Μπαλάσκα για τη συμπεριφορά των γιατρών στην υπόθεση Μαζωνάκη

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά των δύο γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο γιατροί, και ειδικότερα η Ιωάννα Γάκα, φάνηκε να μην έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης κατά την προσαγωγή τους στο Αστυνομικό Τμήμα, με τη στάση τους να προκαλεί έκπληξη στους αστυνομικούς.

Η «μπλαζέ» στάση της γιατρού

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, περιέγραψε μια εικόνα που, όπως υποστήριξε, δεν παρέπεμπε σε ανθρώπους που είχαν συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα των γεγονότων. Ειδικότερα, στάθηκε στη στάση της γιατρού Ιωάννας Γάκα, η οποία φέρεται να επέδειξε μια «ψηλά τη μύτη» συμπεριφορά. Στην αρχή, η αντίδρασή της ήταν αρνητική, χωρίς να είναι επιθετική, με ερωτήσεις όπως «εμένα;» και «Μα δεν έχω κάνει τίποτα», όταν της ζητήθηκε να ακολουθήσει τους αστυνομικούς.

Ο αστυνομικός αναλυτής χαρακτήρισε τη στάση της «μπλαζέ, κολωνακιώτικη», σημειώνοντας ένα περιστατικό όπου, όταν ένας αστυνομικός την σκούντηξε, εκείνη έκανε μια κίνηση σαν να σκούπιζε το σημείο επαφής. Ο Μπαλάσκας σχολίασε πως η γιατρός «έχει συνηθίσει στην άνετη ζωή», τονίζοντας ότι τα κρατητήρια και τα αστυνομικά τμήματα δεν είναι χώροι σχεδιασμένοι για τέτοια άνεση.

Αδιανόητες απαιτήσεις και ψέματα

Πέραν της αρχικής της στάσης, ο Σταύρος Μπαλάσκας αποκάλυψε ότι η γιατρός, μόλις μπήκε στο Αστυνομικό Τμήμα, άρχισε να «αραδιάζει πολλά ψέματα». Αυτά τα ψέματα, όπως ανέφερε, ανατράπηκαν αργότερα από το «ελληνικό FBI». Η συμπεριφορά της συνέχισε να προκαλεί απορία στους αστυνομικούς, καθώς φέρεται να ζήτησε να βγει έξω και στη συνέχεια να πάει στο σπίτι της για να κάνει ντους, λέγοντας «Μυρίζουν οι μασχάλες μου, σας παρακαλώ».

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τον αναλυτή, κοιτιόνταν μεταξύ τους, αναρωτώμενοι αν η γιατρός είχε καταλάβει ποιος είχε πεθάνει και τι συνέβαινε εκτός του τμήματος. Όταν ο αξιωματικός υπηρεσίας της πρότεινε να δει στην τηλεόραση «τι χαμός γίνεται» και ότι «έσπασε ο τόπος με τον Μαζωνάκη», εκείνη «δεν το κατάλαβε» και «τσίνισε».

Η αντίδραση του δεύτερου γιατρού

Σε αντίθεση με τη στάση της Ιωάννας Γάκα, ο Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε ότι ο δεύτερος γιατρός που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση φάνηκε να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης νωρίτερα. «Αυτός κατάλαβε. Σου λέει “ωχ, δεν πάει καλά”», είπε χαρακτηριστικά ο αναλυτής, προσθέτοντας ότι αυτή η συνειδητοποίηση ήρθε πριν ακόμη αναβαθμιστεί η κατηγορία εναντίον τους.

Το ειδικό κλιμάκιο με τους «έξυπνους» και πεπειραμένους αστυνομικούς, αξιωματικούς ειδικών υπηρεσιών, είχε ήδη εμπλακεί στην υπόθεση, κάτι που βοήθησε τους αστυνομικούς να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβαινε.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr