Η 18χρονη μητέρα του βρέφους στα Χανιά ήταν και η ίδια θύμα κακοποίησης

Μια τραγική ιστορία αποκαλύπτεται μέσα από τη βάναυση κακοποίηση ενός 17 ημερών νεογνού από τα Χανιά. Το βρέφος νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η 18χρονη μητέρα του ομολόγησε ότι το χτύπησε στο πρόσωπο, ενώ ο δικηγόρος της ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως την Πέμπτη, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της.

Η κρίσιμη κατάσταση του βρέφους και η ομολογία της μητέρας

Το 17 ημερών βρέφος από τα Χανιά δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη και παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η 18χρονη μητέρα του, η οποία φέρεται να είναι υπεύθυνη για τα χτυπήματα, ομολόγησε στις αρχές ότι χτύπησε το νεογνό στο πρόσωπο.

Μετά την ομολογία της, ο δικηγόρος της μητέρας ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τις αρμόδιες αρχές. Η προθεσμία αυτή δόθηκε μέχρι την Πέμπτη, προκειμένου να έχει τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμάσει την απολογία της 18χρονης, πριν αυτή κληθεί να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για το περιστατικό.

Το παρελθόν της 18χρονης μητέρας: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η περίπτωση αυτή αναδεικνύει κενά στις υπηρεσίες της Πρόνοιας, οι οποίες φαίνεται ότι δεν μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η 18χρονη μητέρα δεν είναι άγνωστη στον οργανισμό, καθώς από την ηλικία των τεσσάρων ετών είχε πέσει επανειλημμένα θύμα κακοποίησης από το οικογενειακό της περιβάλλον.

Ειδικότερα, το 2013, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Η αναφορά αυτή αφορούσε ένα 4χρονο κοριτσάκι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, το οποίο υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η συγκεκριμένη αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία. Ωστόσο, όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν λαμβάνει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

Η μεταφορά της 14χρονης και η έλλειψη ενημέρωσης

Η ιστορία της 18χρονης μητέρας συνεχίζεται και το 2022, όταν ζητήθηκε από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από ένα νοσοκομείο όπου φιλοξενούνταν κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Η μεταφορά έγινε σε άλλο νοσοκομείο, με σκοπό την περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση της ανήλικης.

Και σε αυτή την περίπτωση, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του οργανισμού, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την παραμονή της 14χρονης στο νοσοκομείο. Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τον οργανισμό σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η 14χρονη βρισκόταν στο νοσοκομείο, γεγονός που αναδεικνύει την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Η παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού» σήμερα

Μετά την ενημέρωσή τους από τα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση του βρέφους στα Χανιά, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 του «Χαμόγελου του Παιδιού» προέβησαν σε άμεσες ενέργειες. Επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται το βρέφος, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σκοπός της επικοινωνίας ήταν να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υποστήριξης που ο οργανισμός θέτει στη διάθεσή τους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αποσκοπούν στην υποστήριξη τόσο του 17 ημερών βρέφους, όσο και της 18χρονης μητέρας του, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Ο «κύκλος της βίας» και η ανάγκη προστασίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύει την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας για τα παιδιά που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Ο οργανισμός τονίζει ότι παιδιά που δεν λαμβάνουν τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη, και την οποία η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.

Για την αποτελεσματική προστασία των παιδιών, απαιτείται έγκαιρη παρέμβαση και συνέχεια στη φροντίδα που τους παρέχεται. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη που δικαιούται.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis