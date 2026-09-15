Αστέρας Τρίπολης: Χωρίς Χατζηεμμανουήλ και Λάσκαρη κόντρα στη Νίκη Βόλου

Ο Αστέρας AKTOR βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου, η οποία θα διεξαχθεί την 16η Σεπτεμβρίου, στις 15:00. Ο αγώνας εντάσσεται στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και βρίσκει την ομάδα της Τρίπολης να αναζητά την πρώτη της νίκη για τη φετινή σεζόν. Η αποστολή των Αρκάδων θα έχει αρκετές αλλαγές, καθώς ορισμένοι βασικοί παίκτες δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν.

Η αναμέτρηση του κυπέλλου

Η ομάδα του Αστέρα AKTOR θα ταξιδέψει στον Βόλο για να αντιμετωπίσει τη Νίκη Βόλου, η οποία αγωνίζεται στη Super League 2. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενός θεσμού όπου ο Αστέρας φιλοδοξεί να προχωρήσει.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Αστέρας είχε αναδειχθεί ισόπαλος με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που άφησε θετικές εντυπώσεις. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην αναζήτηση του πρώτου νικηφόρου αποτελέσματος της σεζόν, με τον αγώνα κυπέλλου να προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σημαντικές απουσίες στην αποστολή

Η τεχνική ηγεσία του Αστέρα AKTOR αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα ενόψει του αγώνα στον Βόλο, καθώς τέσσερις παίκτες έμειναν εκτός αποστολής για διαφορετικούς λόγους. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρίσκεται σε φάση αντίστροφης μέτρησης για την πλήρη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές.

Επιπλέον, ο Δημήτρης Λάσκαρης δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα, καθώς ταλαιπωρείται από ένα ελαφρύ διάστρεμμα, το οποίο τον κρατά εκτός αποστολής. Τέλος, ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για λόγους αποφόρτισης, με τον προπονητή να επιλέγει να τον ξεκουράσει ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Το ζήτημα των τερματοφυλάκων

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς ο Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, ο έτερος κίπερ των Αρκάδων, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Αυτό το γεγονός τον αφήνει εκτός των επιλογών για τον επικείμενο αγώνα κυπέλλου, δημιουργώντας μια νέα συνθήκη για την ομάδα.

Η απουσία του Χατζηεμμανουήλ σημαίνει ότι στον «άσο» του Αστέρα AKTOR θα αγωνιστεί ένας από τους νεαρούς τερματοφύλακες που «δουλεύουν» συστηματικά με την πρώτη ομάδα. Αυτό δίνει την ευκαιρία σε έναν από τους νεότερους παίκτες να δείξει τις ικανότητές του σε επίσημη αναμέτρηση.

Η πλήρης αποστολή του Αστέρα

Παρά τις απουσίες, η αποστολή του Αστέρα AKTOR για τον αγώνα με τη Νίκη Βόλου είναι πλήρης και περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Κριαράς, Αρχοντακάκης, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Ζόγκου, Κιμπιόκα, Πέρες.

Οι παραπάνω παίκτες θα αποτελέσουν τις επιλογές του προπονητή για την αναμέτρηση, με στόχο να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί το βάθος του ρόστερ της για να καλύψει τις απουσίες και να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στον αγωνιστικό χώρο του Βόλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta