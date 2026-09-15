Οι κρίσιμες στιγμές της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη και η δίωξη για ανθρωποκτονία

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας καρέ-καρέ τα 91 λεπτά που ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Οι λεπτομέρειες αυτές, που προέρχονται από τις έρευνες και τις εκθέσεις των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., οδήγησαν στην αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία από δόλο για το ζευγάρι των γιατρών. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, ενώ δεν αποκλείεται να τροποποιήσουν σημεία των προανακριτικών τους απολογιών.

Η άφιξη στο ιατρείο και η έναρξη της διαδικασίας

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο, που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, γύρω στις 14:00 το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Αφού πέρασε στο εσωτερικό του πρώτου ορόφου της κλινικής, οδηγήθηκε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το μηχάνημα για τη θεραπεία που είχε προγραμματίσει.

Η 56χρονη γιατρός ξεκίνησε αμέσως τις αρχικές διαδικασίες και στις 14:14 έθεσε σε λειτουργία το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Η διαδικασία της κυκλοφορίας του αίματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της πλασμαφαίρεσης, ξεκίνησε στις 14:37.

Τα πρώτα «alarm» και η ανακοπή

Περίπου 11 λεπτά μετά την έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος, συγκεκριμένα στις 14:25:32, το μηχάνημα έβγαλε ένδειξη «alarm 9». Η ένδειξη αυτή αποδίδεται είτε σε αυξομείωση της πίεσης του Γιώργου Μαζωνάκη είτε σε κάποιο «τσάκισμα» στα σωληνάκια του μηχανήματος. Παρόλα αυτά, η 56χρονη γιατρός, η οποία ήταν και ο χειριστής, έκανε επικύρωση και συνέχισε τη θεραπεία.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:44 και στις 14:45, η γιατρός φέρεται να τράβηξε δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Γιώργο Μαζωνάκη αναίσθητο πάνω στο κρεβάτι. Ένας νέος συναγερμός σήμανε στις 15:22, προκαλώντας την παύση του μηχανήματος. Εκείνη τη στιγμή, φαίνεται πως σταμάτησε η ροή του αίματος μέσω του φλεβοκαθετήρα, γεγονός που εκτιμάται ότι συνδέεται με την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής.

Οι τελευταίες στιγμές και η απενεργοποίηση

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξακολούθησε να παραμένει συνδεδεμένος στο μηχάνημα για επιπλέον 23 λεπτά μετά την παύση. Στις 15:45, το «alert» χτύπησε τρεις φορές ακόμα, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην είχε παλμούς. Το ίδιο λεπτό έγινε προσπάθεια να ξεκινήσει εκ νέου η κυκλοφορία του αίματος, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό και το μηχάνημα απενεργοποιήθηκε.

Στις 16:11, δηλαδή 49 λεπτά μετά την πρώτη παύση της θεραπείας, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες, μαζί με τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ελπίς», κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη ζωή, χωρίς όμως επιτυχία.

Η ποινική δίωξη και οι απολογίες

Οι κατηγορίες εναντίον του ζευγαριού των γιατρών αναβαθμίστηκαν χθες, 14 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς τα νέα δεδομένα που προέκυψαν οδήγησαν τον εισαγγελέα να τους ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο. Οι δύο γιατροί απολογούνται σήμερα, και δεν αποκλείεται να αλλάξουν σημεία από τις προανακριτικές τους απολογίες, βάσει των νέων επιβαρυντικών στοιχείων.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από τις έρευνες και τις εκθέσεις των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση, φέρνοντας στο φως τις κρίσιμες στιγμές της διαδικασίας.

Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και οι έλεγχοι του ΙΣΑ

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται και η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε, η οποία είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) ως προσάρτημα οζονοθεραπείας. Η ιστορία της συγκεκριμένης συσκευής ξεκινά στις 23 Ιουλίου 2024, όταν το ιατρείο ενημέρωσε τον ΙΣΑ ότι είχε προμηθευτεί ένα μηχάνημα από την Ελβετία, δηλώνοντάς το ως προσάρτημα για οζονοθεραπεία.

Αρχικά, η συσκευή καταγράφηκε από υπαλλήλους του ΙΣΑ. Ωστόσο, στη συνέχεια, μία υπάλληλος φέρεται να αναζήτησε στοιχεία για την ελβετική εταιρεία-προμηθεύτρια και διαπίστωσε ότι κατασκεύαζε συσκευές πλασμαφαίρεσης. Επιπλέον, η εταιρεία φέρεται να είχε ορίσει το ιατρείο του Κολωνακίου ως μοναδικό αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα για το επίμαχο μηχάνημα.

Τα στοιχεία αυτά προκάλεσαν ερωτήματα στις υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου, με αποτέλεσμα να υπάρξει εισήγηση για έλεγχο τόσο της εταιρείας και του ιατρείου όσο και της ίδιας της συσκευής. Ο έλεγχος, όμως, δεν πραγματοποιήθηκε τότε, καθώς φέρεται να μετατέθηκε για τα τέλη Σεπτεμβρίου, με την απόφαση να αποδίδεται στη θερινή περίοδο και στις διακοπές. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη μεσολάβησε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία του ελέγχου.

Η πληροφορία αυτή χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής. Μάλιστα, είχε προηγηθεί και καταγγελία το 2025 σχετικά με την ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Μετά την καταγγελία, φέρονται να πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις απόπειρες ελέγχου, αλλά στους δύο πρώτους ελέγχους, το επίμαχο μηχάνημα δεν εντοπίστηκε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis