Φωτιά σε πολυκατοικία στου Ζωγράφου: Βρέθηκε μπουκάλι με βενζίνη

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ της Δευτέρας (14/9) στην είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή. Το περιστατικό, που σημειώθηκε περίπου στις 22:30, έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές, οι οποίες διερευνούν επισταμένως το ενδεχόμενο εμπρησμού. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα μπουκάλι που περιείχε βενζίνη, ενισχύοντας τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στην πυλωτή

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 22:30. Το σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά ήταν η πυλωτή μιας πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στην περιοχή του Ζωγράφου. Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής ήταν απαραίτητη για την κατάσβεση των φλογών.

Η αρχική εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε ένα ΙΧ όχημα που ήταν σταθμευμένο στην πυλωτή. Οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα το αυτοκίνητο, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του. Το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο που απαιτήθηκε η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω επέκτασης.

Επέκταση της φωτιάς και εκτεταμένες ζημιές

Η ένταση της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα την επέκτασή της και σε άλλα οχήματα που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Συγκεκριμένα, δύο μοτοσυκλέτες, οι οποίες ήταν επίσης σταθμευμένες στην πυλωτή της πολυκατοικίας, υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από τις φλόγες. Οι ζημιές στα δίκυκλα είναι σοβαρές, προσθέτοντας στην υλική καταστροφή που προκάλεσε το συμβάν.

Η καταστροφή του ΙΧ οχήματος ήταν πλήρης, ενώ οι μοτοσυκλέτες υπέστησαν σημαντικές βλάβες, καθιστώντας τα πιθανώς μη λειτουργικά. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ταχύτητα με την οποία μπορεί να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά σε κλειστούς χώρους, ειδικά όταν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Το εύρημα που οδηγεί σε εμπρησμό

Ένα κρίσιμο στοιχείο που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών είναι η ανακάλυψη ενός μπουκαλιού που περιείχε βενζίνη. Το εύρημα αυτό εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενισχύοντας σημαντικά τις υποψίες των αρχών για εμπρησμό. Η παρουσία εύφλεκτης ύλης κοντά στην εστία της φωτιάς αποτελεί βασική ένδειξη για σκόπιμη ενέργεια.

Η ανεύρεση του μπουκαλιού με βενζίνη αποτελεί το επίκεντρο της προανάκρισης, καθώς υποδηλώνει ότι η πυρκαγιά δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή αυτό το στοιχείο, καθώς μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών και στα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.

Η προανάκριση από το ΤΔΕΕ Ζωγράφου

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΤΔΕΕ) Ζωγράφου. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί διενεργούν ενδελεχή έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά. Στόχος είναι η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην απόδοση ευθυνών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Ζωγράφου εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μαρτυριών από κατοίκους της περιοχής ή υλικό από κάμερες ασφαλείας, εφόσον υπάρχουν. Η διαδικασία της προανάκρισης είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την εξιχνίαση της υπόθεσης εμπρησμού.

Με πληροφορίες από: Reader