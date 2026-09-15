Η Αναστασία Ντραγκομίροβα μιλά για την απώλεια και τον αθλητισμό

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα, μια 23χρονη αθλήτρια επτάθλου, αφηγείται την ιστορία της, από τα παιδικά της χρόνια μέχρι την ενηλικίωση. Σε μια συνέντευξη, η Ντραγκομίροβα, την οποία οι δικοί της φωνάζουν Νάνσυ, μίλησε για την πορεία της στον αθλητισμό και τις προσωπικές της εμπειρίες. Η ίδια δήλωσε ότι συνειδητοποίησε την απώλεια του μπαμπά της όταν τραυματίστηκε.

Τα πρώτα χρόνια και η σχέση με τον στίβο

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα μεγάλωσε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Ως παιδί ήταν πολύ ήσυχη, χωρίς να κάνει σκανταλιές ή φασαρία, αλλά δεν μπορούσε να μείνει σε ένα σημείο. Μεγάλωσε χωρίς τον μπαμπά της, ενώ η μητέρα της εργαζόταν ως γιατρός για πολλές ώρες. Οι δύο αδελφές της έμεναν στο εξωτερικό.

Ο στίβος εισήλθε στη ζωή της από πολύ νωρίς και λειτούργησε λυτρωτικά για εκείνη. Βρήκε ένα μέρος όπου μπορούσε να εκτονώσει την ενέργειά της χωρίς να χρειάζεται να εκφράζεται με λόγια. Ο αθλητισμός έγινε ένα σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς της και η πρώτη φορά που αισθάνθηκε ότι ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια.

Η προσωπικότητα και οι σχέσεις

Παρόλο που η Αναστασία Ντραγκομίροβα εκπέμπει την αύρα ενός ανοιχτού και εξωστρεφούς κοριτσιού γεμάτου ενέργεια, η ίδια δηλώνει ότι ήταν πάντα μοναχικός τύπος. Προτιμά να κάθεται δίπλα στη θάλασσα και να ζωγραφίζει, ενώ δηλώνει ότι σιχαίνεται τα ταξίδια. Όταν μιλά για τον στίβο, φαίνεται να λάμπει ολόκληρη, δείχνοντας πόσο διψάει για αυτό που κάνει.

Με την ίδια αγάπη μιλά και για τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώβ, στον οποίο εκμυστηρεύεται τα πάντα. Για εκείνη, ο προπονητής της είναι φίλος, κολλητός, μπαμπάς και κόουτς σε ένα πρόσωπο.

Μουσικές επιλογές και η εικόνα της

Οι μουσικές της επιλογές ποικίλλουν, καθώς μπορεί να ακούσει από Heavy Metal μέχρι ελληνικά τραγούδια, με ιδιαίτερη προτίμηση στη Νατάσα Θεοδωρίδου. Το playlist της, όπως λέει η ίδια, μοιάζει με feed του TikTok, ακολουθώντας τη λογική «ό,τι σου φέρει μετά».

Στο ταρτάν, η Αναστασία Ντραγκομίροβα ξεχωρίζει όχι μόνο για τις επιδόσεις της, αλλά και για την ικανότητά της να μην φοβάται να είναι ο εαυτός της. Συχνά εμφανίζεται φορώντας μπλε κραγιόν, γκλίτερ ή έχοντας σχηματίσει καρδιές στα μάγουλά της. Στην συνέντευξη, αναλύει το πώς και γιατί ξεκίνησε να βάφεται στους αγώνες της.

Στόχοι και μελλοντικά σχέδια

Όταν ρωτήθηκε πώς φαντάζεται τον εαυτό της σε 10 χρόνια, στα 33 της, η απάντησή της ήταν άμεση. Θα ήθελε να κατακτήσει ένα ολυμπιακό μετάλλιο και να φτάσει το πανελλήνιο ρεκόρ σε ένα σημείο που την αντιπροσωπεύει. Αυτοί οι στόχοι δείχνουν την αφοσίωσή της στον αθλητισμό και την επιθυμία της για συνεχή βελτίωση.

Πέρα από την αθλητική της καριέρα, η Αναστασία Ντραγκομίροβα εξέφρασε την επιθυμία να έχει κάνει δική της οικογένεια. Συγκεκριμένα, θα ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί, και μάλιστα αγόρι, συμπληρώνοντας έτσι τις προσωπικές της φιλοδοξίες.

Με πληροφορίες από: Reader