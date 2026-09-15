Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Ζεφυρίου, έπειτα από ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές φθορές σε σταθμευμένο όχημα. Το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει σε γυναίκα, «γάζωσε» άγνωστος δράστης, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές και προκαλώντας την επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, καθώς οι πυροβολισμοί ακούστηκαν τα ξημερώματα, με τις αρχές να ερευνούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό του υπευθύνου και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Το χρονικό της επίθεσης στο Ζεφύρι

Το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας άγνωστος δράστης προσέγγισε με αυτοκίνητο το σπίτι ενός 48χρονου άνδρα. Η προσέγγιση έγινε χωρίς ο δράστης να αποβιβαστεί από το όχημά του. Από μέσα, πυροβόλησε επανειλημμένα προς ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο ακριβώς έξω από την οικία του 48χρονου.

Το όχημα που δέχθηκε τους πυροβολισμούς ανήκει στη σύζυγο του 48χρονου. Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο αργότερα, περίπου στις 5:50. Αμέσως μετά την ειδοποίηση, κλιμάκιο των αρχών έσπευσε στο σημείο του συμβάντος για τη συλλογή στοιχείων, την καταγραφή των φθορών και την έναρξη των προκαταρκτικών ερευνών.

Ευρήματα και φθορές στο σημείο της επίθεσης

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο σημείο του συμβάντος στο Ζεφύρι, εντοπίστηκαν επτά κάλυκες πυροβόλου όπλου. Οι κάλυκες ήταν διαμετρήματος 9 χιλιοστών, γεγονός που υποδεικνύει τον συγκεκριμένο τύπο του όπλου που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση εναντίον του σταθμευμένου οχήματος.

Στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στην γυναίκα του 48χρονου, διαπιστώθηκαν πολλαπλές οπές, οι οποίες προκλήθηκαν από τις σφαίρες. Οι φθορές στο όχημα ήταν εκτεταμένες και ορατές, επιβεβαιώνοντας την ένταση και τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν την ανατολή του ηλίου.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του δράστη των πυροβολισμών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με την ελπίδα να ταυτοποιήσουν τον άγνωστο που πυροβόλησε το αυτοκίνητο και να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις του.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του ατόμου που ευθύνεται για τους πυροβολισμούς στο Ζεφύρι. Σκοπός είναι να αποδοθούν οι απαραίτητες ευθύνες για το σοβαρό αυτό περιστατικό που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία και να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια στην περιοχή.

Το κίνητρο και οι πρώτες ενδείξεις

Οι πρώτες ενδείξεις από την έρευνα των αρχών παραπέμπουν σε προσωπικές διαφορές ως το πιθανότερο κίνητρο πίσω από το επεισόδιο. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το σενάριο το περιστατικό να προέκυψε μεταξύ συγγενών. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να συνδέεται συγγενικά με τον 48χρονο άνδρα, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσαν προσωπικές διαφορές, οι οποίες ενδεχομένως οδήγησαν στην ένοπλη επίθεση.

Η Αστυνομία επικεντρώνεται σε αυτό το σενάριο, αναζητώντας στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη συγγενική σχέση και τις ενδεχόμενες διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων. Η διερεύνηση των προσωπικών σχέσεων αποτελεί βασικό άξονα των ερευνών για την πλήρη κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στους πυροβολισμούς.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki