«Βόμβες» νεφρολόγου για το Stem Cell: 35χρονη πλήρωσε «δεκάδες χιλιάδες ευρώ» και πέθανε

Σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου Stem Cell και τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα προχώρησε ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού. Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Ιατρού αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε σημειωθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα και αφορούσε μία 35χρονη γυναίκα από την Κύπρο.

Το περιστατικό της 35χρονης γυναίκας

Ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού αποκάλυψε πως μία 35χρονη γυναίκα από την Κύπρο επισκεπτόταν το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου προκειμένου να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένες συνεδρίες και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Ο πατέρας της φέρεται να είχε αναφέρει ότι για αυτές τις συνεδρίες είχαν καταβληθεί «δεκάδες χιλιάδες ευρώ». Ο κ. Ιατρού σημείωσε ακόμη ότι για την υπόθεση είχε ειδοποιηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος πραγματοποίησε έλεγχο στον συγκεκριμένο χώρο. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο νεφρολόγος, κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε εκεί κάποιο σχετικό μηχάνημα.

Τι ισχύει για την πλασμαφαίρεση

Ο Χρήστος Ιατρού έκανε ειδική αναφορά στους ισχυρισμούς περί αξιοποίησης της πλασμαφαίρεσης με στόχο την αντιγήρανση ή την παράταση της ζωής. Επισήμανε ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι τεκμηριωμένο, με μελέτες που να λέει ότι η πλασμαφαίρεση βοηθά σε αυτόν τον τομέα».

Όπως εξήγησε, η θεραπευτική εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου αφορά ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένες νόσους. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες της αμερικανικής εταιρείας πλασμαφαίρεσης, στις οποίες προσδιορίζονται οι παθήσεις και οι περιπτώσεις όπου η θεραπεία μπορεί να έχει όφελος. Σύμφωνα με τον νεφρολόγο, οι ενδείξεις για τη συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία είναι καθορισμένες. «Επομένως, όταν κανείς κάνει πλασμαφαίρεση, είναι ξεκαθαρισμένο» σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται, ανέφερε.

Ο κ. Ιατρού εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την καταγγελία, η διαδικασία πραγματοποιούνταν σε χώρο απλού ιατρείου. Όπως εξήγησε, στην Ελλάδα η πλασμαφαίρεση διενεργείται σε νοσοκομειακές μονάδες που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και κατάλληλα οργανωμένο προσωπικό, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη να πρόκειται για μεγάλο νοσοκομείο. Αντίστοιχη δυνατότητα υπάρχει και στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλα θεραπευτήρια που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Ζήτημα ρύθμισης και εξοπλισμού

Ο νεφρολόγος έθεσε επίσης ζήτημα αυστηρότερης ρύθμισης του συγκεκριμένου πεδίου, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται σαφείς όροι και προϋποθέσεις. «Βέβαια πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν το συζητάω. Μάλιστα, πρέπει να μπουν κανόνες τώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και όταν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο μπορεί να γίνονται προσπάθειες καταστρατήγησής του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε λάβει, το επίμαχο μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Πρόσθεσε ακόμη ότι η ελβετική εταιρεία που το κατασκευάζει διαθέτει αντιπροσωπεία στη Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr