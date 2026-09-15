Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση βρέφος 17 ημερών – Συνελήφθη η μητέρα του

Ένα μόλις 17 ημερών βρέφος νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη της μητέρας του νεογνού.

Η νοσηλεία του βρέφους και οι πρώτες ενδείξεις

Το βρέφος, ηλικίας μόλις 17 ημερών, μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής (13/9) από το νοσοκομείο των Χανίων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, αντιμετωπίζοντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η κλινική εικόνα του νεογνού προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γιατρούς που το εξέτασαν. Κατά την εξέταση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, διαπιστώθηκαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις. Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος.

Η σύλληψη της μητέρας και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε, συνελήφθη η μητέρα του βρέφους. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα μεγαλώνει μόνη της το παιδί.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα γεγονότα που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό του νεογνού.

Η απολογία της μητέρας και οι αντιδράσεις των αρχών

Κατά την απολογία της, η μητέρα υποστήριξε ότι ο τραυματισμός του βρέφους προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος. Με αυτή την εκδοχή επιχείρησε να εξηγήσει τα βαριά τραύματα που διαπιστώθηκαν στο νεογνό, τα οποία οδήγησαν αρχικά στη νοσηλεία του στα Χανιά και στη συνέχεια στη διακομιδή του στο Ηράκλειο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή φέρεται να μην έχει πείσει μέχρι στιγμής τις αρχές. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας αξιολογούνται ως επιβαρυντικά.

Οι έρευνες σε εξέλιξη

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο σχετικά με τον τρόπο πρόκλησης των κακώσεων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο το βρέφος να υπέστη τα χτυπήματα μέσα στο σπίτι.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στην υπόθεση πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων στοιχείων για την αποσαφήνιση των πραγματικών συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το νεογνό.

Με πληροφορίες από: enikos.gr