Θάνος Πλεύρης: Γνώριζα τον γιατρό της υπόθεσης Μαζωνάκη από προσωπική περιπέτεια υγείας

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, μίλησε για τη γνωριμία του με τον γιατρό Η.Θ., το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι η επαφή τους προέκυψε από μια προσωπική του περιπέτεια υγείας, κατά την οποία ο γιατρός του είχε δώσει διατροφικές συστάσεις, χωρίς ωστόσο να του προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή.

Η γνωριμία με τον γιατρό

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε, μιλώντας στο Action24, ότι γνώριζε τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω της δικής του περιπέτειας υγείας. Τον γνώριζε ως παθολόγο-αιματολόγο.

Ειδικότερα, μετά την περιπέτεια με την υγεία του, οι αιματολογικές του εξετάσεις παρουσίαζαν προβλήματα, γεγονός που τον οδήγησε να απευθυνθεί σε διάφορους γιατρούς, μεταξύ των οποίων και ο Η.Θ. Ο υπουργός τόνισε ότι ο γιατρός δεν του είχε προτείνει θεραπευτική αγωγή, αλλά του είχε κάνει συστάσεις σχετικά με τη διατροφή του, βασιζόμενος στις τιμές των αιματολογικών του εξετάσεων.

Προσπάθεια επικοινωνίας μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι, όταν έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιατρό. Σκοπός του ήταν να πληροφορηθεί τι ακριβώς είχε συμβεί.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο υπουργός, ο γιατρός δεν επιθυμούσε να μιλήσει και έτσι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μεταξύ τους.

Ευθύνες και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

Αναφερόμενος στην υπόθεση και στις πιθανές ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από την έρευνα, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να λογοδοτήσουν για το εάν έγιναν οι προβλεπόμενοι και σωστοί έλεγχοι. Παράλληλα, έκανε λόγο για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε σχέση με τον ενδεχόμενο δόλο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ουσία της υπόθεσης πρέπει να αναζητηθεί στις πραγματικές συνθήκες και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, τονίζοντας ότι «προφανώς θα λογοδοτήσουν και με τα μηχανήματα που είχαν, άλλωστε έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο».

Διάψευση εντυπώσεων για συνέδριο

Ο κ. Πλεύρης θέλησε επίσης να διαψεύσει τις εντυπώσεις που κάποιοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν, με αφορμή τη συμμετοχή του σε ένα συνέδριο στο οποίο πήρε μέρος και η σύζυγος του γιατρού.

Διευκρίνισε ότι «δεν ευσταθεί η εικόνα που πήγε να δοθεί ότι ήμασταν παρόντες σε μια ομιλία». Εξήγησε ότι το συνέδριο ήταν υβριδικό, με τις τοποθετήσεις να γίνονται από τον ίδιο, 15 καθηγητές από το ΕΚΠΑ, CEOs εταιρειών και περίπου 20 γιατρούς από το εξωτερικό. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη γιατρό που αναφέρεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί εάν έγιναν σωστά οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ποιοι έχουν ευθύνη, χωρίς η συζήτηση να μετατοπίζεται στις κοινωνικές ή τηλεφωνικές επαφές μεταξύ προσώπων.

Με πληροφορίες από: enikos.gr