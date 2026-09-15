Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην αστυνομία, μετά από τηλεφώνημα για πυροβολισμούς κατά οχήματος στην περιοχή του Ζεφυρίου. Το σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 06:00 σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά σταθμευμένου αυτοκινήτου έξω από κατοικία. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Το περιστατικό και η κινητοποίηση της αστυνομίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ένα όχημα προσέγγισε σπίτι το οποίο βρίσκεται επί της οδού Παναγίας Γρηγορούσης στο Ζεφύρι. Ο επιβαίνων του οχήματος πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον ενός άλλου αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο εξωτερικό της κατοικίας. Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης έβαλε μπροστά το αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή από το σημείο.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για τους πυροβολισμούς και κινητοποιήθηκε, φτάνοντας στο σημείο του συμβάντος για τη διενέργεια αυτοψίας και τη συλλογή στοιχείων. Η έρευνα ξεκίνησε με σκοπό τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του υπευθύνου για τους πυροβολισμούς.

Η έρευνα στο σημείο και τα ευρήματα

Κατά την επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στο σημείο της επίθεσης, εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν συνολικά επτά κάλυκες. Οι κάλυκες αυτοί αποτελούν σημαντικά πειστήρια και μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκεί θα υποβληθούν σε λεπτομερή έλεγχο, προκειμένου να εξακριβωθούν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε και να συμβάλουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Η διαδικασία συλλογής των πειστηρίων είναι κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το περιστατικό και να οδηγήσει τις αρχές στην ταυτοποίηση του προσώπου που άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματος.

Ταυτοποίηση του δράστη και συγγενική σχέση

Παράλληλα με την έρευνα στο σημείο, οι αρχές προχώρησαν στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Ζεφυρίου. Μέσω της ανάλυσης αυτού του υλικού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη των πυροβολισμών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο που πυροβόλησε φαίνεται να έχει συγγενική σχέση με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού έξω από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι το όχημα το οποίο δέχθηκε τους πυροβολισμούς ανήκει στη γυναίκα του ιδιοκτήτη της κατοικίας. Αυτά τα στοιχεία, όπως αναφέρθηκαν από τον ΑΝΤ1, δίνουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκε το σοβαρό αυτό συμβάν, υποδεικνύοντας ένα πιθανό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Το κίνητρο και η συνέχεια της υπόθεσης

Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι το κίνητρο πίσω από την επίθεση με τους πυροβολισμούς ήταν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιες ακριβώς είναι αυτές οι προσωπικές διαφορές που οδήγησαν στο περιστατικό μεταξύ των δύο ανδρών. Η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν όλες τις πτυχές του συμβάντος.

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη των πυροβολισμών συνεχίζονται εντατικά. Η αστυνομία εργάζεται για να συλλέξει περισσότερα στοιχεία και να ολοκληρώσει την έρευνα, προκειμένου να οδηγήσει τον υπεύθυνο ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποκαλύψει πλήρως τα αίτια της επίθεσης στο Ζεφύρι.

Με πληροφορίες από: Reader