Η εξάλειψη της ιλαράς δεν είναι πλέον εφικτή, σύμφωνα με τον Μπιλ Γκέιτς

Η εξάλειψη της ιλαράς ως παγκόσμιας απειλής για τη δημόσια υγεία δεν είναι πλέον εφικτή αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την εκτίμηση του Μπιλ Γκέιτς. Ο συνιδρυτής της Microsoft και γνωστός φιλάνθρωπος απέδωσε αυτή την εξέλιξη στην αυξημένη διστακτικότητα έναντι των εμβολίων, ένα φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως στις πλούσιες χώρες. Η δήλωση αυτή έγινε σε συνέντευξή του στο Reuters, υπογραμμίζοντας μια σημαντική αλλαγή στους στόχους του ιδρύματός του.

Η εκτίμηση του Μπιλ Γκέιτς για την ιλαρά

Ο Μπιλ Γκέιτς, ως συνιδρυτής του ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, το οποίο εργάζεται για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών παγκοσμίως, είχε θέσει την εξάλειψη της ιλαράς ως έναν από τους βασικούς του στόχους. Η ιλαρά είναι μια από τις πιο μολυσματικές παιδικές ασθένειες και μπορεί να αποβεί μοιραία. Ωστόσο, ο κ. Γκέιτς δήλωσε ότι αυτός ο στόχος δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των επιδιώξεών τους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη «τραγική», τονίζοντας ότι η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων σε πλουσιότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχει καταστήσει ανέφικτη την εξάλειψη της νόσου. Η υποχώρηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε αυτές τις περιοχές οδήγησε το ίδρυμα να εγκαταλείψει τον συγκεκριμένο στόχο.

Η απειλή της ιλαράς παγκοσμίως

Πριν από την εισαγωγή του εμβολίου για την ιλαρά, τη δεκαετία του 1960 ή το 1963, ο ιός σκότωνε περίπου 2 εκατομμύρια έως 2,6 εκατομμύρια παιδιά ετησίως παγκοσμίως. Η ιλαρά είναι μία από τις πιο μεταδοτικές λοιμώδεις ασθένειες. Παρά την εντυπωσιακή μείωση της θνητότητας που επετεύχθη με τον εμβολιασμό, η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή.

Σήμερα, περίπου 100.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από ιλαρά. Οι θάνατοι αυτοί παρατηρούνται κυρίως σε χώρες όπου οι συγκρούσεις ή οι δυσκολίες στον εφοδιασμό δυσχεραίνουν τις εκστρατείες εμβολιασμού, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση στα απαραίτητα εμβόλια.

Ποσοστά εμβολιασμού και νέες εξάρσεις

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επισημάνει την ανάγκη για ένα ποσοστό εμβολιασμού κατά της ιλαράς άνω του 95% προκειμένου να αποφεύγονται ξεσπάσματα της ασθένειας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση των ποσοστών εμβολιασμού, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων της ιλαράς.

Αυτή η υποχώρηση της κάλυψης έχει προκαλέσει νέες εξάρσεις της νόσου σε περιοχές που είχαν ξεχάσει την ασθένεια, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη. Στις ΗΠΑ, η επιστροφή της νόσου έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις, με τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να δηλώνει ανοιχτά τον σκεπτικισμό του αναφορικά με τα εμβόλια.

Η κατάσταση στην Πενσιλβάνια

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το περιστατικό στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου μία γυναίκα πέθανε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου λόγω επιπλοκών από την ιλαρά. Στην πολιτεία αυτή έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, με το πολιτειακό υπουργείο Υγείας να έχει επιβεβαιώσει 676 κρούσματα ιλαράς από την αρχή του έτους, έως την Παρασκευή.

Επιπλέον, 124 νοσηλείες έχουν καταγραφεί λόγω επιπλοκών της νόσου. Η αντιμετώπιση των θανάτων που συνδέονται με την ιλαρά στην Πενσιλβάνια έχει προκαλέσει αντιπαράθεση μεταξύ πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην κρίση δημόσιας υγείας.

Η διστακτικότητα σε πλούσιες και φτωχές χώρες

Ο Μπιλ Γκέιτς σημείωσε ότι η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχει εξαπλωθεί σε πιο φτωχές χώρες. Σε αυτές τις περιοχές, η ιλαρά μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο θανατηφόρα σε σχέση με τις πλούσιες χώρες, κυρίως λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού υποσιτισμού και των κενών στην υγειονομική περίθαλψη.

Υπάρχει πάντα η ανησυχία ότι η αμφισβήτηση των εμβολίων στις ΗΠΑ θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ο κ. Γκέιτς διευκρίνισε ότι δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στη διστακτικότητα έναντι των εμβολίων σε χώρες όπου δραστηριοποιείται το ίδρυμά του.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit