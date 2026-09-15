Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, καθώς και όσα ακολούθησαν. Δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή σήμερα, προκειμένου να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή για τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης.

Εγκληματικά λάθη και η κατάρρευση

Όπως όλα δείχνουν, σωρεία λαθών οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας που διεξάγεται.

Τα όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, φαίνεται πως αποκαλύπτονται από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποίησαν οι δύο γιατροί. Τα στοιχεία που άντλησαν οι αρχές από αυτό το μηχάνημα φέρνουν στο φως νέα δεδομένα για τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του τραγουδιστή.

Τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κατέγραψε τέσσερα «alert» μέσα σε 23 λεπτά, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι κατηγορούμενοι γιατροί φέρονται να αγνόησαν αυτά τα μηνύματα συναγερμού, τα οποία αποτελούσαν ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φαίνεται πως ξεκίνησε στις 14:37. Στις 15:22 χτύπησε ο πρώτος συναγερμός, με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι τότε υπέστη ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής. Μετά το πρώτο «alert», το μηχάνημα σταμάτησε αυτόματα τη διαδικασία, ωστόσο συνέχισε να λειτουργεί και να δίνει πολύτιμες ενδείξεις.

Στις 15:23 υπήρξε νέο «alert» από το μηχάνημα, ενώ στις 15:45 καταγράφηκαν ακόμα δύο ενδείξεις συναγερμού. Σε εκείνο το σημείο, μάλιστα, φαίνεται ότι η 56χρονη γιατρός πάτησε το κουμπί για να ξεκινήσει πάλι το μηχάνημα τη διαδικασία, αλλά αυτό σταμάτησε αμέσως.

Η επίμαχη φωτογραφία και οι κλήσεις

Στις 15:45 υπάρχει μια φωτογραφία, την οποία είχε διαγράψει η γιατρός από το κινητό της, και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά μάτια, στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός διέγραψε αυτή τη φωτογραφία λίγο πριν την προσαγωγή της.

Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της έφυγε από το εστιατόριο στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν, και επέστρεψε στο ιατρείο του. Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, οι δύο γιατροί φέρεται να μπαινόβγαιναν στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να επικοινωνούν με κάποιο τρίτο πρόσωπο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Το χρονικό της μοιραίας ημέρας

Τα στελέχη της Ασφάλειας επιμένουν ότι, με βάση αυτά τα δεδομένα, από το πρώτο «alert» μέχρι την πρώτη κλήση προς το ΕΚΑΒ μεσολαβούν 49 λεπτά. Αυτός ο χρόνος θεωρείται υπερβολικά πολύς από τις αρχές, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr