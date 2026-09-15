Ανθρωποκυνηγητό για τον Αλκέτ Ριζάι μετά την εξαφάνιση από άδεια φυλακής

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά την άδεια που του είχε χορηγηθεί. Ο διαβόητος βαρυποινίτης φέρεται να εμπλέκεται σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στην Ανάβυσσο, και έκτοτε τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Η εξαφάνιση και οι άδειες

Ο Αλκέτ Ριζάι είχε λάβει την 17η άδεια του από τη φυλακή. Η πληροφορία αυτή επισημάνθηκε το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, οπότε και σημειώθηκε το περιστατικό στην Ανάβυσσο, ο Ριζάι παραμένει άφαντος, προκαλώντας την κινητοποίηση των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό του.

Το επεισόδιο στην Ανάβυσσο

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς συνέβη περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, έξω από ένα beach bar στην περιοχή της Αναβύσσου. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ANT1, πριν από το συμβάν, φέρεται να είχε προηγηθεί ένας γάμος στην Ανάβυσσο.

Θεωρείται πιθανό ο Αλκέτ Ριζάι να ήταν καλεσμένος σε αυτόν τον γάμο. Το επεισόδιο εξελίχθηκε σε συμπλοκή έξω από το κατάστημα, με τον βαρυποινίτη να εμπλέκεται ενεργά.

Η απειλή με όπλο

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βαρυποινίτης φέρεται να ήθελε να συνεχίσει το γλέντι, όταν ο ιδιοκτήτης του beach bar χαμήλωσε τη μουσική. Αυτή η ενέργεια φαίνεται να πυροδότησε την ένταση.

Στη συνέχεια, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έστρεψε το όπλο προς τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και να τον απείλησε, οδηγώντας στην κλιμάκωση του περιστατικού που κατέληξε σε πυροβολισμούς.

Αναζητείται και δεύτερο άτομο

Παράλληλα με την αναζήτηση του Αλκέτ Ριζάι, η Ελληνική Αστυνομία αναζητά και έναν ακόμα άνδρα. Πρόκειται για άτομο από το Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως «προσωπικό ασφαλείας» στο συγκεκριμένο beach bar.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτός ο άνδρας θεωρείται ότι είναι εκείνος που πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου στην Ανάβυσσο, καθιστώντας τον επίσης βασικό πρόσωπο στις έρεψεις της ΕΛ.ΑΣ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr