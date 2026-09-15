Θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη πάτησαν σε μνήμα που κατέρρευσε

Ένα απρόοπτο και δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ταφής του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών. Λίγοι άνθρωποι, οι οποίοι παρακολουθούσαν τη διαδικασία του τελευταίου αποχαιρετισμού, ανέβηκαν πάνω σε μνήματα προκειμένου να έχουν καλύτερη οπτική επαφή με την τελετή. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα μνήματα να υποχωρήσουν κάτω από την πίεση και να τους ρίξουν στο χώμα. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελευταία πράξη του αποχαιρετισμού

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου που επιθυμούσε να τον αποχαιρετήσει. Η παρουσία του κόσμου ήταν έντονη, με τους παρευρισκόμενους να αποδίδουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για την τελευταία πράξη, εκφράζοντας τον σεβασμό τους με χειροκροτήματα και τραγούδια.

Το απρόσμενο συμβάν στο νεκροταφείο

Ενώ η διαδικασία της ταφής βρισκόταν σε εξέλιξη, συνέβη ένα απρόοπτο περιστατικό που προκάλεσε αμηχανία και προβληματισμό στους παρευρισκόμενους. Πιο συγκεκριμένα, 2-3 άτομα, στην προσπάθειά τους να παρακολουθήσουν καλύτερα την τελετή και να έχουν ανεμπόδιστη θέα, ανέβηκαν πάνω σε παρακείμενα μνήματα. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, αποδείχθηκε επισφαλής.

Η πίεση που ασκήθηκε στα μνήματα από το βάρος των ανθρώπων ήταν τέτοια που αυτά δεν άντεξαν και κατέρρευσαν ξαφνικά. Ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βρέθηκαν αμέσως στο χώμα, μέσα στον τάφο. Το συμβάν αυτό διακόπτει την ομαλή ροή της τελετής και επισκίασε την ατμόσφαιρα του αποχαιρετισμού, δημιουργώντας μια εικόνα που γρήγορα έγινε αντικείμενο συζήτησης.

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό ανέβηκε στην πλατφόρμα Χ, συνοδευόμενο από την περιγραφή «Τι ασέβεια θεέ μου». Η δημοσίευση αυτή πυροδότησε άμεσα ένα κύμα σχολίων και έντονων αντιδράσεων από τους χρήστες, οι οποίοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πλήθους κόσμου που προέβη σε αυτή την ενέργεια.

Πολλοί χρήστες έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τον χώρο του νεκροταφείου και για απουσία βασικής παιδείας. Μεταξύ των σχολίων που αναρτήθηκαν, υπήρξαν αναφορές σε παρόμοια περιστατικά που είχαν συμβεί και σε άλλες κηδείες γνωστών προσώπων, όπως αυτές του Παντελή Παντελίδη και του Mad Clip. Συγγενείς των εκλιπόντων είχαν αναφέρει τότε τις ζημιές που είχαν προκληθεί στους τάφους, γεγονός που αναδεικνύει ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.

Ερωτήματα για τις ζημιές και τη συμπεριφορά

Η συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν περιορίστηκε μόνο στην κριτική της συμπεριφοράς, αλλά επεκτάθηκε και στο πρακτικό ζήτημα των υλικών ζημιών. Χρήστες έθεσαν το εύλογο ερώτημα «ποιος θα πληρώσει τη ζημιά άραγε;», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν στα μνήματα. Παράλληλα, τονίστηκε η συμβολική σημασία της πράξης, με ένα σχόλιο να αναφέρει χαρακτηριστικά: «είναι αυτό που λένε "πατάω επί πτωμάτων" και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δεν υπάρχει η βασική παιδεία;!».

Οι αντιδράσεις αυτές αναδεικνύουν τον προβληματισμό της κοινής γνώμης σχετικά με τη συμπεριφορά σε χώρους όπως τα νεκροταφεία, όπου απαιτείται ιδιαίτερος σεβασμός και ευπρέπεια. Το περιστατικό αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα της ανάγκης για τήρηση των κανόνων ακόμα και σε στιγμές έντονου συναισθηματικού φόρτου, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια δυσάρεστα γεγονότα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta