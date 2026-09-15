Φωτιά σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι: Δύο άτομα στο νοσοκομείο λόγω καπνών

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πυλωτή πολυκατοικίας στην οδό Ήρας, στο Γαλάτσι. Οι φλόγες τύλιξαν οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Δύο ένοικοι της πολυκατοικίας χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά σε νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων οδήγησε στον έλεγχο της κατάστασης.

Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού λίγο μετά τις 04.00 τα ξημερώματα, όταν δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε πολυκατοικία. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ήρας, στην περιοχή του Γαλατσίου, όπου οι φλόγες είχαν ήδη αρχίσει να επεκτείνονται στην πυλωτή του κτιρίου. Η άμεση ανταπόκριση κρίθηκε επιτακτική για τον περιορισμό των συνεπειών.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, έσπευσαν στο σημείο τρία πυροσβεστικά οχήματα. Μαζί με αυτά, εννέα πυροσβέστες αναπτύχθηκαν άμεσα, ξεκινώντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η ταχύτητα της επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς σε άλλους χώρους της πολυκατοικίας.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην πυλωτή

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στην πυλωτή της πολυκατοικίας, με τις φλόγες να τυλίγουν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η ένταση της φωτιάς ήταν τέτοια που, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, επεκτάθηκε και σε ένα δεύτερο όχημα. Παράλληλα, μία μοτοσικλέτα που βρισκόταν επίσης στον ίδιο χώρο της πυλωτής, επηρεάστηκε από τις φλόγες.

Οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα δύσκολο έργο, καθώς έπρεπε να περιορίσουν τις φλόγες που είχαν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές στα τρία οχήματα. Η προσπάθειά τους επικεντρώθηκε στην κατάσβεση των εστιών και στον έλεγχο της κατάστασης, ώστε να μην κινδυνεύσουν οι ανώτεροι όροφοι του κτιρίου.

Μεταφορά ενοίκων στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, δύο ένοικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η εισπνοή των πυκνών καπνών που αναδύονταν από την πυλωτή προκάλεσε δυσφορία και ανησυχία για την υγεία τους. Για τον λόγο αυτό, κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο σημείο του συμβάντος.

Τα ασθενοφόρα παρέλαβαν τους δύο ενοίκους και τους μετέφεραν προληπτικά σε νοσοκομείο. Η μεταφορά τους κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα, διασφαλίζοντας την πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους μετά την έκθεσή τους στους καπνούς. Η προληπτική αυτή ενέργεια αποτελεί μέρος του πρωτοκόλλου σε τέτοια περιστατικά.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο

Έπειτα από τις συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες των εννέα πυροσβεστών, η φωτιά στην πυλωτή της πολυκατοικίας στο Γαλάτσι τέθηκε τελικά υπό έλεγχο. Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση των φλογών και την πρόκληση σοβαρότερων κινδύνων για την ασφάλεια των κατοίκων και της περιουσίας.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας και για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί, αν και οι υλικές ζημιές στα οχήματα που βρίσκονταν στην πυλωτή είναι σημαντικές.

Με πληροφορίες από: Reader