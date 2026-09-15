Η διαδικασία παραγωγής των χαρτονομισμάτων του ευρώ και τα σχέδια της ΕΚΤ

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για τη νέα και εξελιγμένη μορφή του ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού της επόμενης γενιάς των χαρτονομισμάτων. Παράλληλα, η παραγωγή των υφιστάμενων χαρτονομισμάτων συνεχίζεται σε εντυπωσιακή κλίμακα, καλύπτοντας τις ανάγκες του Ευρωσυστήματος και αντικαθιστώντας τα φθαρμένα.

Ένα χαρτονόμισμα, όπως αυτό των 20 ευρώ, δεν είναι απλώς ένα κομμάτι χαρτί, αλλά ένα μικρό βιομηχανικό προϊόν υψηλής ασφάλειας. Η πορεία του περιλαμβάνει τη διαδικασία παραγωγής, ελέγχου, μεταφοράς, κυκλοφορίας, επιστροφής στην κεντρική τράπεζα και, τέλος, την καταστροφή του όταν φθαρεί.

Ο σχεδιασμός της επόμενης γενιάς χαρτονομισμάτων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει σε κίνηση τη διαδικασία για τον σχεδιασμό της επόμενης γενιάς χαρτονομισμάτων του ευρώ. Τον Ιούλιο του 2026, παρουσιάστηκαν δέκα προτάσεις που προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού σχεδιασμού, δίνοντας στους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

Η ψηφοφορία ήταν ανοιχτή μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, με την ΕΚΤ να έχει δεσμευτεί να συνυπολογίσει τη γνώμη του κοινού στην τελική της απόφαση. Η τελική επιλογή του σχεδίου αναμένεται να γίνει προς το τέλος του 2026. Ωστόσο, η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει ότι η εμφάνιση των καινούργιων χαρτονομισμάτων στις τσέπες των πολιτών δεν θα γίνει άμεσα, καθώς θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εισαγωγή τους στην κυκλοφορία.

Η δυναμική του Ευρωσυστήματος στην παραγωγή

Η ποσότητα των καινούργιων χαρτονομισμάτων που θα τυπωθούν δεν είναι συγκεκριμένη εκ των προτέρων, αλλά θα καθοριστεί αργότερα, ανάλογα με τις ανάγκες του Ευρωσυστήματος. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες δεν προβαίνουν σε μία εφάπαξ εκτύπωση συγκεκριμένης ποσότητας. Αντιθέτως, κάθε χρόνο υπολογίζεται ο αριθμός των χαρτονομισμάτων που απαιτούνται.

Αυτός ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη την αντικατάσταση των φθαρμένων χαρτονομισμάτων, την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, καθώς και τη διατήρηση ενός αποθέματος ασφαλείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών.

Εντυπωσιακά στοιχεία κυκλοφορίας και αξίας

Η κλίμακα της κυκλοφορίας των χαρτονομισμάτων του ευρώ είναι εντυπωσιακή. Στο τέλος του 2025, κυκλοφορούσαν συνολικά 31,3 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα ευρώ, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων ανερχόταν σε 1,6195 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο αριθμός αυτός παρουσίασε αύξηση κατά 2,5% μέσα σε ένα έτος, ενώ η αξία τους αυξήθηκε κατά 2%.

Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε περισσότερο από 10% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος των χαρτονομισμάτων, περίπου 20-25%, βρίσκεται εκτός της ζώνης του ευρώ, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια εμβέλεια του νομίσματος.

Προγραμματισμός παραγωγής για το 2027 και το 2025

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της παραγωγής, το Ευρωσύστημα έχει προγραμματίσει για το 2027 την παραγωγή 3,112 δισεκατομμυρίων χαρτονομισμάτων, με συνολική ονομαστική αξία περίπου 120,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, 500,9 εκατομμύρια θα είναι χαρτονομίσματα των 5 ευρώ, 488,2 εκατομμύρια των 10 ευρώ, 563,5 εκατομμύρια των 20 ευρώ, 1,0898 δισεκατομμύρια των 50 ευρώ και 469,3 εκατομμύρια των 100 ευρώ. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν προβλέπεται παραγωγή νέων χαρτονομισμάτων των 200 ευρώ ή των 500 ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για το 2025, όταν τυπώθηκαν 3,4215 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα, συνολικής ονομαστικής αξίας 70,13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 10ευρα ανήλθαν σε 1,0164 δισεκατομμύρια τεμάχια, ενώ τα 20ευρα έφτασαν τα 1,2671 δισεκατομμύρια τεμάχια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta