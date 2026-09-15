Ένταση στο κυβερνών κόμμα: Η ανάρτηση Λαζαρίδη και η παρέμβαση του Μαξίμου

Έντονη δυσφορία και «νεύρα» επικράτησαν στο κυβερνών στρατόπεδο στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, μετά από μια ανάρτηση που πραγματοποίησε ο βουλευτής Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης. Η εν λόγω ανάρτηση, η οποία δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιείχε επίθεση κατά του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Δένδια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση αυτή οδήγησε σε παρέμβαση από το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.

Η ανάρτηση του βουλευτή Καβάλας

Η αιτία της αναταραχής ήταν μια ανάρτηση που πραγματοποίησε ο βουλευτής Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης. Μέσω αυτής της ανάρτησης, ο κ. Λαζαρίδης επέλεξε να εξαπολύσει μια επίθεση με συγκεκριμένες κατηγορίες. Στόχος της επίθεσης αυτής ήταν ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του υπουργού Νίκου Δένδια.

Ο βουλευτής Καβάλας κατηγόρησε τον εν λόγω διευθυντή για «αλαζονεία», μια δήλωση που πυροδότησε τις εξελίξεις και προκάλεσε έντονο προβληματισμό εντός του «γαλάζιου» στρατοπέδου. Η δημοσίευση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για μια σειρά αντιδράσεων και παρεμβάσεων από ανώτερα κομματικά και κυβερνητικά κλιμάκια.

Δυσφορία σε υπουργείο και Μαξίμου

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανάρτηση του βουλευτή προκάλεσε άμεση και έντονη δυσφορία σε δύο βασικούς πυλώνες της κυβέρνησης. Αρχικά, η δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε στο υπουργείο Άμυνας, όπου υπηρετεί ο Νίκος Δένδιας, του οποίου ο διευθυντής πολιτικού γραφείου βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης.

Στη συνέχεια, η δυσφορία επεκτάθηκε και στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί την κατάσταση. Η κυβερνητική έδρα, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα του ζητήματος, αποφάσισε να παρέμβει άμεσα για την εκτόνωση της έντασης που είχε δημιουργηθεί.

Η παρέμβαση του γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ

Στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης, το Μέγαρο Μαξίμου επικοινώνησε με τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Χαρακόπουλο. Ο κ. Χαρακόπουλος έλαβε την εντολή να «επαναφέρει στην τάξη» τον βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του διαμεσολαβητή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μακάριο Λαζαρίδη. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι τόνοι ανέβηκαν «στα κόκκινα», υποδηλώνοντας την ένταση και τη σοβαρότητα της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Αποχώρηση από εισηγητική θέση

Ως άμεσο αποτέλεσμα των εξελίξεων και της παρέμβασης, ο βουλευτής Μακάριος Λαζαρίδης απεσύρθη από τη θέση του εισηγητή σε δύο κυρώσεις του υπουργείου. Η απόφαση αυτή σηματοδότησε την επίλυση του ζητήματος, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, και την αποκατάσταση της τάξης.

Τη θέση του κ. Λαζαρίδη ως εισηγητή ανέλαβε ο Γιώργος Αμυράς, ο οποίος τον αντικατέστησε στις συγκεκριμένες κυρώσεις. Η αντικατάσταση αυτή υπογραμμίζει την άμεση ανταπόκριση στις πιέσεις και την ανάγκη για την ομαλή λειτουργία των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, μετά την ένταση που προκλήθηκε.

Το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «επιμύθιο» αυτής της υπόθεσης είναι ότι επικρατούν «πολλά νεύρα» στο «γαλάζιο» στρατόπεδο. Η φράση αυτή περιγράφει την τεταμένη ατμόσφαιρα και τις εσωτερικές τριβές που παρατηρούνται εντός του κυβερνώντος κόμματος, μετά το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η ένταση που προκλήθηκε από την ανάρτηση του βουλευτή και η μετέπειτα παρέμβαση των κομματικών οργάνων, αναδεικνύουν τις εσωτερικές προκλήσεις και τις διαφωνίες που ενδέχεται να υπάρχουν, επηρεάζοντας το γενικότερο κλίμα και τη συνοχή του κυβερνώντος σχήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki