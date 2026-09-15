Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα βρέφος ηλικίας μόλις δύο εβδομάδων, το οποίο φέρεται να υπέστη ενδοοικογενειακή βία. Το νεογνό μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας διαγνωστεί με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.

Η μεταφορά και η σοβαρή κατάσταση του βρέφους

Το δύο εβδομάδων βρέφος, του οποίου η κατάσταση της υγείας παραμένει σταθερή αλλά σοβαρή, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου το βράδυ της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου 2026. Η μεταφορά του κρίθηκε επιτακτική λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, καθώς αρχικά είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο των Χανίων.

Οι γιατροί που εξέτασαν το μωρό στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στα Χανιά διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτά τα ευρήματα οδήγησαν τους ιατρούς να ενημερώσουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, θέτοντας σε κίνηση τις διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η σύλληψη της μητέρας και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, με τις κατηγορίες να αφορούν ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ.

Η μητέρα, η οποία φέρεται να μεγαλώνει μόνη της το παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Εκεί, κλήθηκε να απολογηθεί για τα σοβαρά τραύματα που υπέστη το νεογνό, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η απολογία της μητέρας και οι ισχυρισμοί της

Κατά την απολογία της ενώπιον του εισαγγελέα, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ο σοβαρός τραυματισμός του βρέφους προήλθε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος. Με αυτόν τον ισχυρισμό, επιχείρησε να δώσει εξήγηση για τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και την εγκεφαλική αιμορραγία που διαπιστώθηκαν στο παιδί της.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της δεν φαίνεται να έχουν πείσει μέχρι στιγμής τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας κρίνονται επιβαρυντικά για την 18χρονη μητέρα, ενισχύοντας τις υποψίες των διωκτικών αρχών.

Η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες τραυματισμού

Το ενδιαφέρον των αστυνομικών αρχών παραμένει στραμμένο στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το δύο εβδομάδων βρέφος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο τα χτυπήματα να υπέστη το νεογνό εντός του σπιτιού.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο τραυματισμός προκλήθηκε από πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του βρέφους. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την αποκάλυψη της αλήθειας για το περιστατικό.

Η πορεία της υγείας του νεογνού

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην κατάσταση της υγείας του δύο εβδομάδων βρέφους. Η τελευταία ενημέρωση από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο αναφέρει ότι η κατάσταση του νεογνού παραμένει σταθερή, αλλά σοβαρή, γεγονός που συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία.

Οι γιατροί του Βενιζελείου Νοσοκομείου συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του βρέφους, παρέχοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για την αντιμετώπιση των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και της εγκεφαλικής αιμορραγίας που υπέστη.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit