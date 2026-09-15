Τμήματα του Phantom βρέθηκαν στον σάκο μεταφοράς της σορού πιλότου στα Ιωάννινα

Μια νέα διάσταση λαμβάνει η αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι του Phantom, έπειτα από την αποκάλυψη πως βρέθηκαν πειστήρια του αεροσκάφους στον σάκο μεταφοράς της σορού του ενός εκ των χειριστών. Συγκεκριμένα, τμήματα του πιλοτηρίου εντοπίστηκαν στα Ιωάννινα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του 37χρονου σμηναγού Δημήτριου Πέτρου, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της σορού του. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και την τύχη των κρίσιμων στοιχείων για την διερεύνηση του δυστυχήματος.

Η αποκάλυψη στα Ιωάννινα

Η αποκάλυψη, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, αφορά στον εντοπισμό πειστηρίων του μοιραίου αεροσκάφους Phantom, χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της συντριβής στην Τανάγρα. Τα αντικείμενα αυτά βρέθηκαν μέσα στον σάκο μεταφοράς της σορού του 37χρονου σμηναγού Δημήτριου Πέτρου, στην πόλη των Ιωαννίνων. Ο εντοπισμός έγινε κατά τη διάρκεια της ταρίχευσης και επεξεργασίας της σορού του πιλότου, λίγο πριν την ταφή του στην Ήπειρο.

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ζητήσει εξηγήσεις για το πώς βρέθηκαν τα συγκεκριμένα κομμάτια από το Phantom στον σάκο μεταφοράς. Παράλληλα, έχει τεθεί το ερώτημα εάν παρόμοια αντικείμενα μεταφέρθηκαν και στον σάκο του άλλου πιλότου, του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος μεταφέρθηκε στον Πύργο της Ηλείας.

Τα κρίσιμα πειστήρια

Ανάμεσα στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν, περιλαμβάνονται τμήματα του πιλοτηρίου του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τις αρχικές εξετάσεις, ένα από τα ευρήματα φέρεται να είναι τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου (altimeter) του αεροσκάφους. Αυτό το τμήμα περιγράφεται ως περιστρεφόμενο τύμπανο με κλίμακα και την ένδειξη «meters», καθώς και ψηφία όπως 4000 και 8000.

Το συγκεκριμένο κομμάτι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάλυση της πορείας του αεροσκάφους, ειδικά όσον αφορά την πτήση σε χαμηλό ύψος, λίγο πριν χαθεί ο έλεγχός του. Επιπλέον, βρέθηκε ένα εγχειρίδιο επιβίωσης της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο είχε πολλές σελίδες εν μέρει καμένες. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να βρέθηκε και τμήμα ηλεκτρονικής πλακέτας, ενδεχομένως με υποδοχή τύπου card-edge. Ένα άλλο μεταλλικό τμήμα φέρεται να είναι αγκράφα ρύθμισης ιμάντα στρατιωτικού τύπου, από ζώνη εξοπλισμού πτώσης.

Ερωτήματα και αναζήτηση απαντήσεων

Η αποκάλυψη αυτή εγείρει πληθώρα ερωτημάτων, καθώς τα τμήματα του Phantom βρέθηκαν χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της συντριβής, αντί να έχουν συλλεχθεί και εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες της Αεροπορίας που διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Κρατικοί λειτουργοί, αλλά και οι συγγενείς του πιλότου, αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που τα πειστήρια βρέθηκαν στην Ήπειρο, εκφράζοντας ανησυχίες για τον κίνδυνο να χαθούν για πάντα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για «αβλεψία» κατά τη διαχείριση των σορών και των αντικειμένων, ή για κάποια σκόπιμη ενέργεια. Οι οικογένειες των θυμάτων επιμένουν στην ανάγκη για πλήρεις και σαφείς εξηγήσεις σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά τα κρίσιμα στοιχεία βρέθηκαν στην κατοχή τους, μακριά από τον τόπο του δυστυχήματος.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Τανάγρα

Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα, στο πλαίσιο του Athens Flying Week. Το αεροσκάφος που κατέπεσε ήταν ένα F-4E Phantom II, το οποίο ανήκε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), η συντριβή σημειώθηκε περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Από την πτώση του αεροσκάφους, έχασαν τη ζωή τους οι δύο έμπειροι χειριστές του. Πρόκειται για τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, 37 ετών. Και οι δύο πιλότοι διέθεταν σημαντική εμπειρία, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ο καθένας.

Η επίσημη ενέργεια για τα πειστήρια

Σε σχέση με τον εντοπισμό των πειστηρίων, ένα έγγραφο με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου, το οποίο έχει παρουσιαστεί, αναφέρει τις ενέργειες που ακολούθησαν. Σύμφωνα με το έγγραφο, «βρέθηκαν εντός του σάκου και ανακτήθηκαν διάφορα αντικείμενα που είχαν μεταφερθεί με τη σορό και είχαν εν τοις πράγματι εγκαταλειφθεί». Μεταξύ αυτών ήταν και το εγχειρίδιο επιβίωσης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο υπογράφων του εγγράφου έκρινε απαραίτητη την άμεση ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) στα Ιωάννινα. Κατόπιν ένορκης κατάθεσης που λήφθηκε από τον υπογράφοντα, η ΕΛΑΣ προέβη στην κατάσχεση των αντικειμένων. Ο σκοπός της κατάσχεσης είναι να παραδοθούν αρμοδίως ως πειστήρια του συμβάντος της πτώσης του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, ώστε να συμβάλουν στην πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit