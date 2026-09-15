Ανατριχιαστικές περιγραφές ασθενών από την ψευτοκλινική του Κολωνακίου όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης

Οι αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα στην ψεύτο-κλινική του Κολωνακίου, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, συνεχίζονται και προκαλούν ανατριχίλα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και τις μαρτυρίες ασθενών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η «γιατρός άνευ ειδικότητας», όπως την χαρακτηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ακολουθούσε συγκεκριμένες μεθόδους, αδιαφορώντας για το ιατρικό ιστορικό των ασθενών της.

Οι αποκαλύψεις για την ψευτοκλινική του Κολωνακίου

Όσο προχωρούν οι έρευνες για την υπόθεση της ψευτο-κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του, τόσο περισσότερα στόματα ανοίγουν. Οι περιγραφές ασθενών που πέρασαν από το συγκεκριμένο ιατρείο είναι ιδιαίτερα σοκαριστικές.

Η φερόμενη ως γιατρός, η οποία σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας δεν διέθετε ειδικότητα, φέρεται να απαντούσε στους ασθενείς της «εγώ θα σε κάνω καινούργιο», ακόμη και όταν εκείνοι της ανέφεραν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως μπάι πας, καρκίνο ή βαρύ αυτοάνοσο νόσημα. Δεν την ενδιέφεραν καθόλου οι εξετάσεις τους, ενώ πρόσφατα υποστήριζε ότι είχε ανακαλύψει θεραπεία ακόμη και για την άνοια.

Υποσχέσεις για «καθαρισμό» του οργανισμού και πλασμαφαίρεση

Η φερόμενη ως γιατρός υποσχόταν να «καθαρίσει» τον οργανισμό από κάθε είδους τοξικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των ναρκωτικών, του αλκοόλ και άλλων εξαρτήσεων. Μετά τις θεραπείες, έστελνε τις εξετάσεις αίματος των ασθενών, όπως έλεγε, στην Ελβετία. Οι ασθενείς πλήρωναν υπέρογκα ποσά για αυτές τις εξετάσεις και τις απαντήσεις τους, οι οποίες, κατά σύμπτωση, ήταν πανομοιότυπες για όλους.

Στην ψευτο-κλινική τηρούνταν φάκελοι ασθενών, στους οποίους η γιατρός άνευ ειδικότητας ανέτρεχε για να δει τις προηγούμενες δόσεις ενέσιμων βιταμινών που είχε χορηγήσει. Επιπλέον, δεν δίσταζε να εφαρμόζει πρόγραμμα πλασμαφαίρεσης δύο δόσεων με διαφορά δύο εικοσιτετραώρων σε αρρώστους που είχαν υποβληθεί σε τρία μπάι πας.

Ο ρόλος του συζύγου και οι υψηλές αμοιβές

Στην ψευτο-κλινική συμμετείχε και ο παθολόγος γιατρός, σύζυγος της φερόμενης ως γιατρού, ο οποίος συστηνόταν στους ασθενείς ως «ο δεύτερος μετά τον Θεό». Ο ίδιος, όταν είχε κέφια, προσέφερε σαμπάνια στους ασθενείς, ακόμη και όταν αυτοί ετοιμάζονταν για πλασμαφαίρεση, ενώ καμάρωνε για τα κόκκινα και ριγέ παντελόνια του.

Κατά καιρούς, η φερόμενη ως γιατρός έφερνε στο ιατρείο και έναν πρακτικό με μέλισσες για διάφορες νόσους. Σχεδόν όλη η «ελίτ» της Αθήνας φέρεται να πέρασε από τα μηχανήματα της ψευτο-κλινικής. Η διαφήμιση γινόταν από στόμα σε στόμα, και τα ραντεβού κλείνονταν με «μέσον». Οι αμοιβές ήταν εξαιρετικά υψηλές, καθιστώντας τις υπηρεσίες απρόσιτες για κάποιον με έναν απλό, ακόμη και καλό, μισθό. Τα ποσά που ακούγονται είναι μεγάλα, με τη φερόμενη ως γιατρό να μπορεί να λαμβάνει πάνω από 30.000 ευρώ από ένα ζευγάρι για ενέσιμες βιταμίνες, συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και άλλες θεραπείες.

Αντιδράσεις ασθενών και κυβερνητικά μέτρα

Οι αντιδράσεις των ασθενών που πέρασαν από την ψευτο-κλινική είναι ποικίλες. Υπάρχουν εκείνοι που δηλώνουν ευγνώμονες για τις θεραπείες που έλαβαν, αλλά και αρκετοί που «κάνουν το σταυρό τους» που, από τύχη και επειδή η περίπτωσή τους ήταν πιο ελαφρά, δεν έπαθαν ό,τι και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προανήγγειλε την εφαρμογή μιας νέας εφαρμογής στο κινητό (app), μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την ειδικότητα ενός γιατρού και τη νομιμότητα λειτουργίας μιας κλινικής. Ο υπουργός τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπάρχει κανείς που να κάνει τον γιατρό χωρίς να είναι γιατρός» και ότι η εφαρμογή θα δείχνει όλα τα στοιχεία του γιατρού και αν η κλινική λειτουργεί νόμιμα.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε επίσης ότι το σύστημα του QR Code για τις επαγγελματικές άδειες δεν είναι επαρκές, καθώς δείχνει μόνο αν κάποιος έχει άδεια, όχι όμως την ειδικότητά του, και δεν καλύπτει τις κλινικές. Η κυβέρνηση, μέσω αυτών των μέτρων, επιχειρεί να βάλει τάξη στο άναρχο τοπίο που επικρατεί στον χώρο των ιατρικών υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Newsit