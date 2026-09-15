Η Λένα Μαντά για το νέο της βιβλίο «Ελένη Δαρζέντα» και την προσωπική της θλίψη

Η δημοφιλής συγγραφέας Λένα Μαντά, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου «Ελένη Δαρζέντα» από τις Εκδόσεις Ψυχογιός, φιλοξενήθηκε και μίλησε για την υπόθεση του έργου της, τις τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας, αλλά και για προσωπικά της βιώματα. Η συγγραφέας αναφέρθηκε στην πανίσχυρη ηρωίδα της, στις προκλήσεις της ελληνικής τηλεόρασης και στον τρόπο που διαχειρίστηκε την απώλεια του συζύγου της.

Η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά

Η δημοφιλής συγγραφέας Λένα Μαντά, με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου της βιβλίου, μίλησε για τη νέα της συγγραφική δουλειά. Το μυθιστόρημα, με τίτλο «Ελένη Δαρζέντα», κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Η συγγραφέας αναφέρθηκε στην πηγή της έμπνευσής της για τη δημιουργία αυτού του έργου, καθώς και στη συνολική διαδικασία συγγραφής του, προσφέροντας μια εικόνα για τον τρόπο που προσεγγίζει τη συγγραφή των ιστοριών της.

Το νέο αυτό μυθιστόρημα εξερευνά μια οικογένεια γεμάτη μυστικά, τα οποία απειλούν να οδηγήσουν στην καταστροφή. Η κεντρική φιγούρα του βιβλίου, η Ελένη Δαρζέντα, αποτελεί, σύμφωνα με τη συγγραφέα, ένα ισχυρό σύμβολο στον χώρο της μόδας. Πρόκειται για μια γυναίκα που διαθέτει δύναμη, πλούτο και εξουσία, στοιχεία που καθορίζουν την πορεία της πλοκής και των χαρακτήρων.

Η πανίσχυρη ηρωίδα «Ελένη Δαρζέντα»

Η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου, Ελένη Αϊβάτογλου Δαρζέντα, σκιαγραφείται ως μια γυναίκα με μεγάλη επιρροή και επιτυχία. Κατέχει τη θέση της προέδρου του ομίλου Δαρζέντα, ενώ παράλληλα είναι η ιδιοκτήτρια του οίκου μόδας Arzu. Η παρουσία της είναι τόσο επιβλητική, που όλοι οι άνθρωποι γύρω της, συμπεριλαμβανομένων και των τριών της παιδιών, υποκλίνονται στη δύναμη και την εξουσία που εκπροσωπεί.

Παρά την φαινομενική της επιτυχία και την ισχυρή της θέση, η Ελένη φοβάται βαθιά το παρελθόν της. Κρατάει βαριά μυστικά, τα οποία, αν αποκαλυφθούν, έχουν τη δυνατότητα να τη συνθλίψουν ολοκληρωτικά. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση και ο φόβος της αποκάλυψης των μυστικών αποτελούν βασικό στοιχείο της πλοκής, δημιουργώντας ένα κλίμα αγωνίας γύρω από τον χαρακτήρα της.

Οι απόψεις για τις τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας

Πέρα από τη συζήτηση για το νέο της μυθιστόρημα, η Λένα Μαντά σχολίασε και το τοπίο των τηλεοπτικών σειρών μυθοπλασίας στην Ελλάδα. Η συγγραφέας διαθέτει προσωπική εμπειρία στον χώρο, καθώς αρκετά από τα μυθιστορήματά της έχουν ήδη μεταφερθεί με επιτυχία στη μικρή οθόνη. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την άποψή της σχετικά με την επιλογή των θεμάτων και των έργων που προβάλλονται.

Η κ. Μαντά υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Αντί να μεταφέρουν τα κανάλια ξένα format στην τηλεόραση, να αναζητήσουν τους Έλληνες λογοτέχνες». Με αυτή τη θέση, η συγγραφέας τόνισε τη σημασία της ανάδειξης του εγχώριου ταλέντου και των ελληνικών ιστοριών στην τηλεόραση, αντί της αποκλειστικής προσφυγής σε ξένα πρότυπα.

Η διαχείριση της προσωπικής απώλειας και η στήριξη

Σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, η Λένα Μαντά αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την απώλεια του πολυαγαπημένου της συζύγου. Τόνισε τη μεγάλη στήριξη και βοήθεια που βρήκε στον ψυχολόγο της κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Εξήγησε ότι ο ψυχολόγος αποτελεί το μόνο πρόσωπο που μπορεί να αντέξει τον θυμό και το κλάμα που προκύπτουν από μια τέτοια απώλεια, σε αντίθεση με τους φίλους, οι οποίοι, όπως είπε, δεν είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν τα προσωπικά της προβλήματα.

Παράλληλα με τις προσωπικές της δυσκολίες, η συγγραφέας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη μεγάλη αγάπη που λαμβάνει αδιάκοπα από το αναγνωστικό της κοινό εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, προχώρησε σε μια ειλικρινή δήλωση που αποτυπώνει την εσωτερική της κατάσταση. Είπε χαρακτηριστικά: «Ναι, παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου», αναδεικνύοντας τη διάσταση μεταξύ της δημόσιας αποδοχής και της ιδιωτικής της θλίψης.

Με πληροφορίες από: Topontiki