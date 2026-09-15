Γαλάτσι: Πυρκαγιά σε πυλωτή πολυκατοικίας οδήγησε σε μεταφορά δύο ενοίκων στο νοσοκομείο

Μία πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Γαλάτσι προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών και την προληπτική μεταφορά δύο ατόμων σε νοσοκομείο. Το περισταστικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν οι φλόγες τύλιξαν την πυλωτή μιας πολυκατοικίας στην οδό Ήρας. Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία επεκτάθηκε σε οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο.

Το ξέσπασμα της φωτιάς στο Γαλάτσι

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαλατσίου, επί της οδού Ήρας, λίγο μετά τις 4 το πρωί. Ο συναγερμός δόθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τις πρώτες ώρες της ημέρας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας επιχείρησης κατάσβεσης. Οι φλόγες ξεκίνησαν από την πυλωτή μιας πολυκατοικίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής και ειδικότερα του κτιρίου.

Η έναρξη της πυρκαγιάς στην πυλωτή είχε ως αποτέλεσμα την άμεση εξάπλωση των φλογών. Η κατάσταση απαιτούσε ταχύτατη αντίδραση από τις αρχές, καθώς η φωτιά απειλούσε να επεκταθεί περαιτέρω, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των ενοίκων όσο και για τις υλικές υποδομές.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Με τη λήψη της κλήσης για το περιστατικό, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έθεσε σε άμεση κινητοποίηση τις δυνάμεις της. Πέντε πυροσβεστικά οχήματα κατευθύνθηκαν τάχιστα προς την οδό Ήρας στο Γαλάτσι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Η ταχύτητα ανταπόκρισης ήταν κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης.

Συνολικά, δεκαπέντε πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για την κατάσβεση των φλογών. Οι πυροσβεστικές δυνάμες εργάστηκαν εντατικά για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού οχημάτων και προσωπικού υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Οι υλικές ζημιές και η επέκταση της πυρκαγιάς

Οι φλόγες που εκδηλώθηκαν στην πυλωτή της πολυκατοικίας προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οχήματα. Αρχικά, ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε πλήρως στις φλόγες, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές καταστροφές. Η ένταση της πυρκαγιάς ήταν μεγάλη, καθιστώντας δύσκολο τον αρχικό έλεγχο.

Πέρα από το πρώτο όχημα, η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, καθώς και σε μία μοτοσικλέτα. Και τα τρία οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα εντός της πυλωτής, επηρεάστηκαν από την εξάπλωση των φλογών. Η επέκταση αυτή κατέδειξε την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Προληπτική μεταφορά ενοίκων σε νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, δύο ένοικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η εισπνοή καπνού και η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από την πυρκαγιά επηρέασαν την υγεία τους, καθιστώντας αναγκαία την ιατρική τους φροντίδα.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο της πυρκαγιάς για να παραλάβουν τους δύο ενοίκους. Η μεταφορά τους σε νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη και έγινε προληπτικά, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια για τα αναπνευστικά προβλήματα που εμφάνισαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki