Η δικαστική έρευνα για την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη και τα θολά σημεία

Οι δικαστικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες να ξεκαθαρίσουν το τοπίο σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τις κρίσιμες ώρες μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς. Η έρευνα βασίζεται σε μια έκθεση που παραδόθηκε χθες στον αρμόδιο Ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. Η πραγματογνωμοσύνη αφορά στα αποτελέσματα από την εξέταση του ιατρικού μηχανήματος με το οποίο πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν θολά σημεία στην υπόθεση.

Η έκθεση της ΕΛ.ΑΣ. και τα ερωτήματα

Η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί το βασικό στοιχείο για την προσπάθεια διαλεύκανσης της υπόθεσης. Παρά την παράδοση της πραγματογνωμοσύνης, η οποία αφορά στην εξέταση του ιατρικού μηχανήματος, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην ανακοπή του γνωστού τραγουδιστή.

Ένα από τα θολά σημεία της υπόθεσης αφορά σε δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τη γιατρό στις 14:43, στις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται με κλειστά μάτια. Η ανακοπή καρδιάς εκτιμάται ότι συνέβη αργότερα, συγκεκριμένα στις 15:23, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τον λόγο λήψης των φωτογραφιών σε εκείνη τη χρονική στιγμή.

Προειδοποιητικά σήματα πριν την ανακοπή

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο φωτογραφίες σχετίζονται με επιπλοκές στην υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη που προηγήθηκαν της ανακοπής. Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας, στις 14:37, το ιατρικό μηχάνημα εμφάνισε το πρώτο σήμα συναγερμού (alarm).

Αυτή η ένδειξη αποδίδεται, κατά μία εκδοχή, σε κάποια επιπλοκή που μπορεί να σχετίζεται είτε με τεχνικό πρόβλημα είτε με την αρτηριακή πίεση του τραγουδιστή. Το δεύτερο σενάριο θεωρείται πιθανότερο, υποδηλώνοντας ότι η φλεβική πίεση είχε υπερβεί το ανώτατο καθορισμένο όριο.

Οι ενδείξεις του μηχανήματος

Πληροφορίες από την έκθεση της ΔΕΕ αναφέρουν ότι το μηχάνημα έδειξε πως «η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο». Η έκθεση εξηγεί πως αυτό μπορεί να οφείλεται σε «τσάκισμα, θρόμβωση ή κλειστός σφιγκτήρας στο τμήμα μεταξύ της παγίδας φυσαλίδων και της φλεβικής επιστροφής».

Επιπλέον, η έκθεση υποδεικνύει την ανάγκη εντοπισμού και απομάκρυνσης τυχόν εμποδίου που προκαλεί αυτή τη θετική πίεση, καθώς και την πιθανότητα αύξησης του ορίου συναγερμού της μέγιστης φλεβικής πίεσης ή μείωσης της ροής του αίματος, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η έναρξη της θεραπείας και η σοβαρή ένδειξη

Όλες αυτές οι ενδείξεις, που προειδοποιούσαν για πιθανή επιπλοκή, καταγράφηκαν ενώ είχαν τοποθετηθεί οι φλεβοκαθετήρες, αλλά πριν ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Παρά τις παραπάνω προειδοποιήσεις, η θεραπεία ξεκίνησε κανονικά στις 14:37.

Εφτά λεπτά αργότερα, στις 14:43, η γιατρός τράβηξε τις δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αυτές οι φωτογραφίες σχετίζονταν με την κατάσταση του τραγουδιστή και για τον λόγο αυτό διαγράφηκαν στη συνέχεια. Το σοβαρότερο σήμα συναγερμού ήχησε στις 15:22.

Η στιγμή της ανακοπής και η διακοπή της πλασμαφαίρεσης

Οι αρχές εκτιμούν ότι το σήμα συναγερμού που ήχησε στις 15:22 σηματοδοτεί τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή καρδιάς. Αυτός ήταν και ο λόγος που το μηχάνημα διέκοψε αυτόματα τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, παρότι χτύπησε το σοβαρότερο alarm, η συνέχεια της πρότασης δεν υπάρχει στην πηγή. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται για να φωτιστούν πλήρως όλα τα σημεία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis