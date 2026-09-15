Η κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία και οι νέες προσλήψεις

Μεγάλος αριθμός κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό έχει καταγραφεί στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα αυτό αναμένεται να επιλυθεί έως το τέλος του τρέχοντος μήνα. Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα περιλαμβάνει περίπου 6.500 νέες τοποθετήσεις.

Η τρέχουσα κάλυψη των σχολικών μονάδων

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, υποστήριξε ότι, βάσει ελέγχου που πραγματοποίησε το υπουργείο, η σημερινή κάλυψη των σχολικών μονάδων βρίσκεται σε επίπεδο άνω του 85%. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%».

Συμπλήρωσε επίσης ότι στα Δημοτικά σχολεία θα υπάρχει δάσκαλος και στα Νηπιαγωγεία νηπιαγωγός, ενώ η μεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε Γυμνάσια και Λύκεια έχει ήδη τοποθετηθεί. Αυτό αφορά την πρώτη φάση τοποθετήσεων που έχει ολοκληρωθεί.

Η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Το επόμενο κρίσιμο βήμα για την πλήρη κάλυψη των κενών θέσεων αποτελεί η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Αυτή η φάση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γιάννη Παπαδομαρκάκη, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να καλύψει τις ειδικότητες που δεν έχουν ακόμη στελεχωθεί πλήρως.

Ο γενικός γραμματέας διευκρίνισε ότι η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών. «Υπάρχει μία δεύτερη φάση, με προσλήψεις αναπληρωτών που θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500, ώστε να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Απάντηση στις ελλείψεις και στόχοι του υπουργείου

Ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης τόνισε ότι αυτή η κίνηση αποτελεί την απάντηση του υπουργείου Παιδείας σε όσους εκφράζουν ανησυχίες για την ύπαρξη κενών θέσεων. «Αυτή είναι η απάντηση που δίνει το υπουργείο Παιδείας σε αυτούς οι οποίοι κάθε τόσο βγαίνουν και λένε ότι υπάρχουν κενά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναγνώρισε ότι υπάρχουν κάποια κενά, τα οποία υπολογίζονται γύρω στο 15%. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο εργάζεται για την πλήρη στελέχωση των σχολείων. «Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλες τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις», πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας.

Δεσμεύσεις της υπουργού Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη δέσμευση του υπουργείου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τόνισε ότι ο τελικός αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών θα φτάσει τις 45.000 μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια για την επιτάχυνση των διαδικασιών. «Όπως ξέρετε η Β΄ φάση γίνονταν από τον Οκτώβρη και μετά. Αυτό κατορθώσαμε να το φέρουμε νωρίτερα», δήλωσε η κυρία Ζαχαράκη. Πρόσθεσε ότι φέτος φροντίστηκε να έχουν τελειώσει νωρίτερα οι υπηρεσιακές μεταβολές και να υπάρχει μια καλύτερη πρόβλεψη για τις ανάγκες.

Κλείνοντας, η υπουργός σημείωσε: «Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχουν κενά. Εδώ είμαστε να τα αξιολογήσουμε», υποδεικνύοντας μια συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis