Ανεπαρκείς οι έλεγχοι του ΙΣΑ σε 16.500 ιδιωτικά ιατρεία, δηλώνει ο Γιώργος Πατούλης

Μόλις 100 έως 150 έλεγχοι διενεργούνται μηνιαίως από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ), σε ένα σύνολο περίπου 16.500 ιδιωτικών ιατρείων, πολυϊατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων που λειτουργούν στην περιφέρειά του. Ο αριθμός αυτός κρίνεται ανεπαρκής για την ουσιαστική και τακτική εποπτεία των εν λόγω φορέων, με αποτέλεσμα να αναδεικνύονται πολλαπλά προβλήματα, όπως συνέβη και στην περίπτωση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο αριθμός των ελέγχων και η δικαιοδοσία του ΙΣΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του ΙΣΑ, από το 2021 έως σήμερα, ο ελεγκτικός μηχανισμός του Συλλόγου έχει διενεργήσει συνολικά 8.889 ελέγχους. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 134 ελέγχους ανά μήνα, κατά μέσο όρο.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τη χορήγηση και την τροποποίηση αδειών, καθώς και τον επανέλεγχο φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ωστόσο, στην περιφέρεια του ΙΣΑ λειτουργούν περισσότεροι από 16.500 φορείς, συμπεριλαμβανομένων ιατρείων, πολυϊατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων, είτε ως ατομικές επιχειρήσεις, είτε ως συστεγαζόμενα, κοινά ιατρεία ή ιατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Οι δηλώσεις του προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη

Ο Γιώργος Πατούλης, μιλώντας για την κατάσταση, υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια των πολιτών απαιτεί θεσμική ευθύνη, συνεργασία και συνεχή επαγρύπνηση». Δήλωσε επίσης ότι ο ΙΣΑ «αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν».

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ διευκρίνισε ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι επιστημονικοί φορείς με συγκεκριμένες αρμοδιότητες στην αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των ιατρείων. Τόνισε ότι οφείλουν να ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες με συνέπεια και αυστηρότητα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι Σύλλογοι «δεν διαθέτουν τις εξουσίες ούτε τα μέσα των εισαγγελικών αρχών του ΣΔΟΕ ή των υπολοίπων ελεγκτικών αρχών», υπογραμμίζοντας ότι «η διερεύνηση ενδεχόμενων εγκληματικών ενεργειών απαιτεί τη συνδρομή των αρμόδιων κρατικών ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών».

Νομοθετικά κενά και προστασία των ασθενών

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου. «Σε ένα περιβάλλον όπου η Ιατρική εξελίσσεται διαρκώς σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν επιτρέπεται να παραμένουν νομοθετικά κενά», σημείωσε.

Απαιτούνται σαφείς κανόνες, οι οποίοι να εφαρμόζονται στην πράξη, ώστε κάθε φορέας να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του και να πράττει τα δέοντα για την προστασία των ασθενών. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την αποτροπή φαινομένων παράνομης άσκησης ιατρικής.

Το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρικών φορέων στην Αθήνα

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία όλων των ιατρείων, πολυϊατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων που έχουν την έδρα τους στην περιφέρειά του. Αυτή η ευρεία δικαιοδοσία καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ιατρικών μονάδων.

Τα 16.500 και πλέον ιατρεία και εργαστήρια που λειτουργούν στην περιοχή του ΙΣΑ, περιλαμβάνουν διάφορες μορφές λειτουργίας, από ατομικές επιχειρήσεις και συστεγαζόμενα ιατρεία, μέχρι κοινά ιατρεία και ιατρικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η αποτελεσματική εποπτεία αυτού του μεγάλου αριθμού φορέων αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για τον Σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis