Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου περνά στην πράξη: Κρίσιμες αποφάσεις και κινήσεις στο πεδίο

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, γνωστή ως Great Sea Interconnector (GSI), εισέρχεται πλέον σε μια κρίσιμη φάση υλοποίησης, με την Αθήνα και τη Λευκωσία να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουν σταλεί σαφή μηνύματα ότι το έργο προχωρά, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τις πολιτικές διαβεβαιώσεις σε συγκεκριμένες κινήσεις στο πεδίο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την επανεκκίνηση των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.

Επανεκκίνηση του Great Sea Interconnector

Οι συνεχείς διαβουλεύσεις μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται πως έχουν συμβάλει στις πρόσφατες εξελίξεις. Η είσοδος της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο, καθώς και η πολιτική στήριξη που έχει προσφέρει το Παρίσι, έχουν ενισχύσει την εικόνα επανεκκίνησης του GSI.

Αθήνα και Λευκωσία στέλνουν το μήνυμα ότι το έργο προχωρά, επιταχύνοντας τις διαδικασίες για την επανεκκίνηση των ερευνών. Η φάση αυτή θεωρείται δύσκολη, καθώς απαιτεί συντονισμένες ενέργειες στο πεδίο, πέρα από τις πολιτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις.

Η οικονομική συνεισφορά της Κύπρου

Μία από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις ήρθε από τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει συμφωνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την καταβολή της συμφωνημένης συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ποσό ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ και θα καταβληθεί μόλις εκδοθεί η NAVTEX για τη συνέχιση των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.

Ο Κύπριος Πρόεδρος επιχείρησε επίσης να διαλύσει τυχόν συζητήσεις περί τριβών μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι «δεν υπάρχει κανένα σημείο τριβής με την Ελλάδα». Παράλληλα, κάλυψε τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό σχετικά με τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει ο τελευταίος για τη βιωσιμότητα του έργου, κλείνοντας έτσι και αυτή τη συζήτηση.

Προετοιμασίες στο πεδίο και NAVTEX

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητικές και κατασκευαστικές διαδικασίες αναμένεται να επανεκκινήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το πρώτο και πιο ώριμο τμήμα του έργου είναι αυτό που συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο.

Για τις νέες υποθαλάσσιες βυθομετρήσεις, αναμένεται η έκδοση NAVTEX τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις κυπριακές Αρχές. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς υποδηλώνει την αποφασιστικότητα Αθήνας και Λευκωσίας να κινηθούν συντονισμένα για την προώθηση του έργου.

Μέτρα ασφαλείας και χρονοδιάγραμμα

Ένα επιπλέον στοιχείο που καταδεικνύει τη μετάβαση των προετοιμασιών σε πρακτικό επίπεδο είναι η έκδοση έξι επειγουσών NOTAM. Με αυτές τις NOTAM, δημιουργούνται Προσωρινά Απαγορευμένες Περιοχές για την πλειονότητα των πολιτικών και ψυχαγωγικών drones.

Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν την Κάρπαθο, την Κάσο, τη Σαρία, την Αρμαθιά και τις γύρω νησίδες. Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου, χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την προετοιμασία για την επιστροφή των ερευνητικών σκαφών στην περιοχή.

Το βλέμμα στην Άγκυρα

Παρά τις επιταχυνόμενες κινήσεις και τις συμφωνίες μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, ένα σημαντικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Αυτό αφορά την αντίδραση της Τουρκίας, όταν οι σχεδιασμοί για την ηλεκτρική διασύνδεση περάσουν από το στάδιο των ανακοινώσεων σε αυτό των ενεργειών στη θάλασσα.

Οι νέες κινήσεις για την υλοποίηση του Great Sea Interconnector αποκτούν πρόσθετο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η περιοχή παρακολουθείται στενά για τυχόν αντιδράσεις από την Άγκυρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki