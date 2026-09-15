Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού με πέντε τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου 2026, στις φυλακές Δομοκού, έπειτα από ένα σοβαρό αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων. Η άγρια συμπλοκή, που σημειώθηκε εντός του Καταστήματος Κράτησης, είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό συνολικά πέντε ατόμων. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση τόσο των σωφρονιστικών αρχών όσο και των αστυνομικών δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής.

Η έναρξη της αιματηρής συμπλοκής

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 20:30 το βράδι της Δευτέρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, μια ομάδα εγκλείστων από συγκεκριμένη πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος, η οποία αναφέρεται ως Γ1, κατάφερε να μετακινηθεί και να κατέβει σε πτέρυγα του ισογείου της φυλακής.

Εκεί, οι κρατούμενοι αυτοί επιτέθηκαν σε άλλους εγκλείστους που βρίσκονταν στην συγκεκριμένη πτέρυγα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μια άγρια συμπλοκή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε ραγδαία μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, καθώς οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν βαριά χτυπήματα.

Χρήση αυτοσχέδιων όπλων και οι τραυματισμοί

Κατά τη διάρκεια της σφοδρής συμπλοκής, οι κρατούμενοι χρησιμοποίησαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αντικείμενα αυτά ήταν πιθανότατα αυτοσχέδια μαχαίρια, τα οποία προκάλεσαν σοβαρά τραύματα στους εμπλεκόμενους.

Από την ένταση και τη βία της σύγκρουσης, τραυματίστηκαν συνολικά πέντε κρατούμενοι. Δύο από αυτούς τους τραυματίες ήταν αλλοδαποί, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και έντονα σημάδια από τα χτυπήματα που δέχθηκαν στην περιοχή των πλευρών.

Η διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομεία

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, κρίθηκε άμεσα απαραίτητη η επείγουσα διακομιδή των δύο αλλοδαπών κρατουμένων στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί, οι τραυματίες εισήχθησαν για νοσηλεία και τους παρασχέθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη.

Επιπλέον, άλλοι τρεις κρατούμενοι που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Στους συγκεκριμένους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, σε πρώτη φάση, οι ιατροί δεν έκριναν αναγκαία τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Η αντίδραση των σωφρονιστικών και αστυνομικών αρχών

Για το νέο αυτό περιστατικό βίας και την αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές, ενημερώθηκε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Το τμήμα έχει αναλάβει την προανάκριση, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Παράλληλα, εντός του σωφρονιστικού καταστήματος πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στους θαλάμους των κρατουμένων. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως στόχο τον εντοπισμό και την κατάσχεση τυχόν άλλων αυτοσχέδιων όπλων ή αιχμηρών αντικειμένων που μπορεί να βρίσκονται στην κατοχή των εγκλείστων, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας.

Πιθανό κίνητρο της συμπλοκής

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις πηγές αναφέρουν ότι η αιματηρή συμπλοκή πιθανότατα σχετίζεται με τον έλεγχο της πτέρυγας των φυλακών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το επεισόδιο συνέβη για το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του «αφεντικού» εντός της πτέρυγας, στη θέση του Αλκέτ Ριζάι.

Η αναφορά αυτή υποδηλώνει ότι η απουσία του Ριζάι ενδεχομένως να δημιούργησε ένα κενό εξουσίας, το οποίο οδήγησε σε σύγκρουση μεταξύ των κρατουμένων για την επικράτηση και τον έλεγχο της συγκεκριμένης πτέρυγας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader, Topontiki